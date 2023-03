High Cholesterol: गंदे कोलेस्ट्रॉल को शरीर से निकाल बाहार फेंकते हैं प्याज के हरे पत्ते, लाल प्याज भी है गुणों के मामले में जानदार

Onion For Cholesterol Control: कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए हरी प्याज को फायदेमंद माना जाता है.

खास बातें खून में खराब कोलेस्ट्रॉल आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है.

कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए हरी प्याज को फायदेमंद माना जाता है.

प्याज एलडीएल यानि खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं.

How To Reduce Cholesterol Fast: अध्ययनों से पता चलता है कि प्याज कोलेस्ट्रॉल लेवल को सुधारने में मदद कर सकता है. एक अध्ययन में पाया गया कि प्याज में फ्लेवोनोइड्स होते हैं जो एलडीएल यानि खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं. इसके साथ ही ये मोटे लोगों में हार्ट डिजीज के रिस्क को घटाने के भी जाना जाता है. खून में खराब कोलेस्ट्रॉल आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है. यह हृदय रोग के जोखिम से भी जुड़ा हुआ है. धमनियों की दीवारों में कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, जिससे धमनियां संकरी हो जाती हैं. संकरी धमनियां ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो में बाधा डालती हैं, जिससे दिल का दौरा (Heart Attack) पड़ सकता है. अगर हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाने के उपाय (Ways To Reduce Cholesterol Level) नहीं किए तो ये स्थिति बिगड़ सकती है. कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने के लिए हरी प्याज (Green Onions To Control Cholesterol) को फायदेमंद माना जाता है और कोलेस्ट्रॉल घटाने का बेस्ट तरीका साबित हो सकता है.