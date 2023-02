LDL Cholesterol को छानकर अलग देते हैं ये 5 फूड्स, खुल जाएंगे नसों के बैरियर, बनने लगेगा HDL हेल्दी कोलेस्ट्रॉल

Cholesterol Reducing Foods: कुछ हेल्दी फूड्स एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं.

खास बातें आप जो खाते हैं उसे बदलने से आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है.

ताजे फल, सब्जियां और साबुत अनाज का सेवन फायदेमंद है.

कुछ कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले फूड्स फाइबर की अच्छी मात्रा प्रदान करते है.

How To Make Healthy Cholesterol: खतरनाक रूप से हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल किसी के लिए हार्ट की बीमारियों का कारण बन सकता है. आप जो खाते हैं उसे बदलने से आपका कोलेस्ट्रॉल कम हो सकता है और आपके ब्लड फ्लो में तैरने वाले फैट के स्ट्रक्चर में सुधार हो सकता है. ताजे फल और सब्जियां, साबुत अनाज और "हेल्दी फैट" सभी हार्ट हेल्दी डाइट का हिस्सा हैं, लेकिन कुछ फूड्स खासकर से हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं. हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए फूड्स (Foods For High Cholesterol) का चुनाव सोच समझ कर करना चाहिए. कुछ कोलेस्ट्रॉल कम करने वाले फूड्स घुलनशील फाइबर की एक अच्छी खुराक प्रदान करते हैं, जो कोलेस्ट्रॉल को ब्लड सर्कुलेशन (Blood Circulation) में आने से पहले उन्हें शरीर से बाहर निकाल देता है. कोलेस्ट्रॉल को कैसे कंट्रोल करें? (How To Control Cholesterol) हमारे शरीर में एलडीएल (LDL) "खराब कोलेस्ट्रॉल" होते हैं जिन्हें हमें एचडीएल (HDL) "हेल्दी कोलेस्ट्रॉल" में बदलने की कोशिश करनी चाहिए. यहां उन 5 फूड्स के बारे में बताया गया है जो कोलेस्ट्रॉल घटाने में मदद कर सकते हैं.

कोलेस्ट्रॉल लेवल को कंट्रोल करने के लिए फूड्स | Foods To Control Cholesterol Level