एक दिन में कितना कैफीन का सेवन बहुत ज्यादा माना जाता है? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताई सटीक जानकारी

Caffeine's Side Effects: बहुत ज्यादा कॉफी पीने से दिल की धड़कन तेज हो सकती है.

Caffeine: How Much Is Too Much: क्या आप कॉफी प्रेमी हैं? यह सच है कि बहुत से लोग कॉफी के बिना अपने दिन की कल्पना नहीं कर सकते. हालांकि, एक दिन में बहुत अधिक कप कॉफी आपके स्वास्थ्य पर कई तरह से असर डाल सकती है. इसलिए आपको बहुत अधिक कैफीन का सेवन करने के हानिकारक प्रभावों के बारे में पता होना चाहिए. कैफीन की सीमित मात्रा आपके शरीर के लिए अच्छी होती है और इसकी अधिक मात्रा खतरनाक भी हो सकती है. इंस्टाग्राम पर एक वीडियो के जरिए न्यूट्रिशनिस्ट नमामी अग्रवाल बताती हैं कि कैफीन आपके सिस्टम को कैसे प्रभावित कर सकता है. वह कहती हैं, "घबराहट महसूस हो रही है? हृदय गति बढ़ गई है? चिंता है? नींद नहीं आ रही है? यह सिर्फ पैनिक अटैक नहीं हो सकता है. बस यह देखें कि आपने आज कितनी कॉफी पी."