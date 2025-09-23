विज्ञापन
विशेष लिंक

दांतों का पीलापन और कैविटी सिर्फ आपकी मुस्कुराहट नहीं आपकी सेहत को भी पहुंचाती है नुकसान

Oral health: आपके दांत सिर्फ आपकी मुस्कुराहट को ही नहीं बल्कि आपकी सेहत पर भी असर डालते हैं. अगर आप इनका ख्याल सही तरीके से नहीं रखते हैं तो इसका खराब असर आपके स्वास्थ्य को भी हानि पहुंचा सकता है. तो आइए जानते हैं दांतों का पीलापन दूर करने का तरीका.

Read Time: 4 mins
Share
दांतों का पीलापन और कैविटी सिर्फ आपकी मुस्कुराहट नहीं आपकी सेहत को भी पहुंचाती है नुकसान
दांतों का पीलापन कैसे आपकी सेहत पर डाल रहा है असर.

Oral Health: दांत हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं. दांतों की मुख्य भूमिका भोजन को चबाने, पचाने योग्य बनाने और बोलने में मदद करने की है. दांतों के बिना न तो सही से खाना चबाया जा सकता है और न ही शब्दों को सही तरीके से उच्चारित किया जा सकता है. यही कारण है कि दांत न केवल हमारे स्वास्थ्य के लिए, बल्कि हमारे आत्मविश्वास और चेहरे की संरचना के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण हैं.  दांतों के बिना मुस्कान अधूरी रहती है और सही दांतों से चेहरा आकर्षक और सुंदर दिखता है. इसके अलावा, दांतों का स्वास्थ्य शरीर के समग्र स्वास्थ्य से भी जुड़ा होता है, क्योंकि मसूड़े और दांतों की बीमारियां रक्त प्रवाह और हृदय रोगों से जुड़ी हो सकती हैं.

ये भी पढ़ें: डॉक्टर सेठी से जानिए Gut Health ठीक करने 4 एकदम आसान तरीके

दांतों का निर्माण गर्भावस्था के शुरुआती दौर से ही शुरू हो जाता है, और उनका विकास जीवन भर चलता है. दांतों के निर्माण की प्रक्रिया में सबसे पहले भ्रूण अवस्था में दांतों की नींव पड़ती है, और जन्म के बाद लगभग 6-8 महीने में बच्चे के मुंह में पहला दूध का दांत आता है. एक व्यक्ति के वयस्क होने तक कुल 32 स्थायी दांत निकलते हैं, जिनमें 4 आगर, 8 इंसिसर, 4 कस्टल, और 12 मोलर (अक्ल दाढ़ भी शामिल) होते हैं. दांत की संरचना में सबसे बाहरी परत एनामेल होती है, जो शरीर की सबसे मजबूत सामग्री मानी जाती है, इसके नीचे डेंटिन और सबसे भीतरी भाग पल्प होता है, जिसमें रक्त वाहिकाएं और नसें मौजूद रहती हैं.

दांतों की देखभाल न करना अनेक समस्याओं का कारण बन सकता है, जैसे कैविटी, मसूड़ों की सूजन, पायरिया और दांतों का पीलापन. इन बीमारियों का मुख्य कारण सही ढंग से दांतों की सफाई न करना है. साथ ही अस्वास्थ्यकर आहार जैसे अत्यधिक मीठे और तैलीय खाद्य पदार्थों का सेवन भी दांतों को खराब कर सकता है.

ये भी पढ़ें: Baba Ramdev से जानिए बढ़ते वजन से लेकर शुगर कंट्रोल करने का आसान उपाय

आयुर्वेद में दांतों को अस्थि धातु का हिस्सा माना गया है और इसके स्वास्थ्य को वात, पित्त और कफ के संतुलन से जोड़ा गया है. प्राचीन काल से ही नीम की दातुन और अर्जुन की छाल को दांतों को मजबूत करने के लिए उपयोगी माना जाता है. आयुर्वेद में गंडूष और कवल (तेल खींचना) को भी दांतों के लिए फायदेमंद माना जाता है, जो मसूड़ों को स्वस्थ रखने में मदद करता है.

दांतों की देखभाल के लिए कुछ सरल घरेलू उपाय भी प्रभावी हो सकते हैं, जैसे दिन में दो बार ब्रश करना, सेंधा नमक और सरसों तेल से मसूड़ों की मालिश करना, नीम की दातुन का उपयोग करना और गर्म पानी में नमक डालकर कुल्ला करना. कैल्शियम और विटामिन डी का सेवन भी दांतों और हड्डियों की मजबूती के लिए जरूरी होता है, और इसके लिए दूध, दही, पनीर और धूप का सेवन किया जा सकता है. इसके अलावा, तंबाकू और अधिक मीठे खाद्य पदार्थों से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये दांतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं.

दांतों का रंग और उनकी स्थिति हमारे स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं. उदाहरण के लिए, पीले दांत कमजोर इनेमल का संकेत हो सकते हैं, जबकि दांतों का दर्द सिर या कान में भी महसूस हो सकता है, क्योंकि दांत सीधे नसों से जुड़े होते हैं. जीवनभर दांत एक ही आकार के रहते हैं, लेकिन उम्र बढ़ने के साथ मसूड़े और हड्डियां सिकुड़ सकती हैं, जिससे दांत बड़े दिख सकते हैं. यह एक सामान्य प्रक्रिया है, जो शरीर के विकास और उम्र के साथ होती है.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Yellow Teeth Home Remedies, Daton Ka Peelapan Kaise Door, White Teeth Home Remedies, Peele Danton Ko Saaf Karne Ka Desi Ilaaj, Lifestyle
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com