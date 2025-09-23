Baba Ramdev से जानिए बढ़ते वजन से लेकर शुगर कंट्रोल करने का आसान उपाय

Baba Ramdev health tips : हाल ही में योग गुरु बाबा राम देव ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो शेयर की है. जिसमें उन्होंने फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ को इग्नोर न करने की बात कही है. जबकि समय रहते उनका सही उपचार करना जरूरी है, इस बात पर जोर दिया है. साथ ही उन्होंने वेट गेन होने से लेकर शुगर बढ़ने पर क्या उपाय करना चाहिए, इससे जुड़े टिप्स भी दिए हैं, जिनके बारे में हर किसी को जानना चाहिए...

बाबा रामदेव ने अपने वीडियो में बताया है कि अगर आपको लगता है कि वजन बढ़ रहा है तो लौकी का जूस, एक्सरसाइज और खान-पान पर कंट्रोल करके वजन पर काबू पा सकते हैं.

वहीं, शुगर की शिकायत होते ही खीरा, टमाटर और करेला का जूस पीना शुरू कर दीजिए. आपका शुगर लेवल बैलेंस हो जाएगा.

जबकि कोलेस्ट्रोल बढ़ने पर आपको अर्जुन की छाल, दाल चीनी और लहसुन खाना शुरू कर देना चाहिए. यह इस बीमारी का रामबाण इलाज हो सकता है.

थायराइड बढ़ने पर धनिया का पानी पीना शुरू कर दीजिए. यह इस बीमारी में लाभकारी साबित हो सकता है.

यूरिन लीकेज कैसे रोकें

यूरिन से जुड़ी परेशानी में लौकी के जूस में 5 काली मिर्च और 11 पत्ते तुलसी के डालकर पीना शुरू कर दीजिए. इससे आपको काफी हद तक आराम मिलेगा.

आंख के लिए आंवला जूस

वहीं, आंख से जुड़ी दिक्कत के लिए आप आंवले का जूस पीना शुरू कर दीजिए. इसके अलावा शरीर में दर्द और सर्दी जुकाम में हल्दी दूध और सोंठ खाने की भी सलाह दी है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)