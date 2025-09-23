विज्ञापन
विशेष लिंक

Baba Ramdev से जानिए बढ़ते वजन से लेकर शुगर कंट्रोल करने का आसान उपाय

बाबा रामदेव सही समय पर योग, आयुर्वेद और अच्छी जीवनशैली को अपनाकर स्वास्थय से जुड़े बुरे अंजामों से बचने की सलाह देते हैं.

Read Time: 2 mins
Share
Baba Ramdev से जानिए बढ़ते वजन से लेकर शुगर कंट्रोल करने का आसान उपाय
बाबा रामदेव से जानिए हेल्थ का ध्यान रखने का आसान तरीका.

Baba Ramdev health tips : हाल ही में योग गुरु बाबा राम देव ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो शेयर की है. जिसमें उन्होंने फिजिकल, मेंटल और इमोशनल हेल्थ को इग्नोर न करने की बात कही है. जबकि समय रहते उनका सही उपचार करना जरूरी है, इस बात पर जोर दिया है. साथ ही उन्होंने वेट गेन होने से लेकर शुगर बढ़ने पर क्या उपाय करना चाहिए, इससे जुड़े टिप्स भी दिए हैं, जिनके बारे में हर किसी को जानना चाहिए... 

डॉक्टर सेठी से जानिए Gut Health ठीक करने 4 एकदम आसान तरीके

वजन कंट्रोल टिप्स

बाबा रामदेव ने अपने वीडियो में बताया है कि अगर आपको लगता है कि वजन बढ़ रहा है तो लौकी का जूस, एक्सरसाइज और खान-पान पर कंट्रोल करके वजन पर काबू पा सकते हैं.  

शुगर के उपाय

वहीं, शुगर की शिकायत होते ही खीरा, टमाटर और करेला का जूस पीना शुरू कर दीजिए. आपका शुगर लेवल बैलेंस हो जाएगा. 

कोलेस्ट्रोल कंट्रोल कैसे करें

जबकि कोलेस्ट्रोल बढ़ने पर आपको अर्जुन की छाल, दाल चीनी और लहसुन खाना शुरू कर देना चाहिए. यह इस बीमारी का रामबाण इलाज हो सकता है. 

थायराइड का इलाज

थायराइड बढ़ने पर धनिया का पानी पीना शुरू कर दीजिए. यह इस बीमारी में लाभकारी साबित हो सकता है. 

यूरिन लीकेज कैसे रोकें

यूरिन से जुड़ी परेशानी में लौकी के जूस में 5 काली मिर्च और 11 पत्ते तुलसी के डालकर पीना शुरू कर दीजिए. इससे आपको काफी हद तक आराम मिलेगा.

आंख के लिए आंवला जूस

वहीं, आंख से जुड़ी दिक्कत के लिए आप आंवले का जूस पीना शुरू कर दीजिए.  इसके अलावा शरीर में दर्द और सर्दी जुकाम में हल्दी दूध और सोंठ खाने की भी सलाह दी है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Health Tips, Baba Ramdev Health Tips, Weight Loss Tips By Baba Ramdev, Sugar Control Home Remedy
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com