विज्ञापन

बिना डाई का इस्तेमाल किए सफेद बाल हो जाएंगे काले, बालों का झड़ना भी होगा कम, बस इस उपाय को आजमाएं

Hair Black: पोषक तत्वों की कमी और रसायनों के इस्तेमाल से यह पिगमेंट कम हो जाता है, जिसके चलते कम उम्र में ही बाल सफेद होने लगते हैं. बाजार में मिलने वाले हेयर कलर बालों की नेचुरल बनावट को नुकसान पहुंचाते हैं और उन्हें रूखा और बेजान बना देते हैं.

Read Time: 4 mins
Share
बिना डाई का इस्तेमाल किए सफेद बाल हो जाएंगे काले, बालों का झड़ना भी होगा कम, बस इस उपाय को आजमाएं
बाल काले कैसे करें
file photo

How To Make Hair Black: आजकल कम समय में ही लोगों के बाल सफेद होने लगे हैं, जिसका मुख्य कारण अनहेल्दी लाइफस्टाइल और खराब खानपान है. शरीर के नेचुरल काले बालों का रंग मेलेनिन नामक पिगमेंट द्वारा बना रहता है, लेकिन पोषक तत्वों की कमी और रसायनों के इस्तेमाल से यह पिगमेंट कम हो जाता है, जिसके चलते कम उम्र में ही बाल सफेद होने लगते हैं. बाजार में मिलने वाले हेयर कलर बालों की नेचुरल बनावट को नुकसान पहुंचाते हैं और उन्हें रूखा और बेजान बना देते हैं. आयुर्वेद में इस समस्या से निपटने के लिए आंवला को सबसे अच्छा उपाय माना जाता है. आंवला विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट का खजाना है, जो बालों की जड़ों को पुनर्जीवित करता है.

यह भी पढ़ें:- रोजाना के ये 5 छोटे-छोटे बदलाव, बेहतर लाइफस्टाइल नींव, डॉक्टर ने बताया सुबह से लेकर शाम तक रूटीन

जब हम आंवला को मेथी और कलौंजी के साथ मिलाते हैं, तो एक शक्तिशाली प्राकृतिक हेयर डाई तैयार होती है. मेथी में निकोटिनिक एसिड होता है, जो बालों का झड़ना रोकता है, जबकि कलौंजी बालों के प्राकृतिक कालेपन को बनाए रखने में मदद करती है. यह उपाय न केवल बालों को ऊपर से रंग देता है, बल्कि जड़ों से पोषण भी देता है, जिससे बाल मजबूत और चमकदार बनते हैं. यह घरेलू उपाय अमोनिया-मुक्त और पूरी तरह से सुरक्षित है, जिससे आपके बालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता. एक महीने तक टिकने वाले इस प्राकृतिक रंग के इस्तेमाल से आपके बाल लंबे समय तक काले, घने और स्वस्थ बने रहते हैं, जिससे आप रासायनिक उत्पादों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं.

बालों के लिए आंवला के फायदे

आंवला बालों के हेल्दी के लिए प्रकृति के सबसे बड़े चमत्कारों में से एक माना जाता है. यह विटामिन सी, ए, ई और आयरन से भरपूर है, जो ब्लड सर्कुलेशन में सुधार करते हैं और बालों की जड़ों को मजबूत बनाते हैं. आंवले में मौजूद तत्व बालों को सफेद होने से रोकते हैं और बालों के नेचुरल काले रंग को बनाए रखते हैं. जब आंवले के पाउडर को भूनकर काला किया जाता है, तो यह बालों को गहरा और प्राकृतिक काला रंग देता है, जो रासायनिक रंगों की तुलना में अधिक समय तक टिकता है.

मेथी और कलौंजी

मेथी और काला जीरा न केवल सेहत के लिए अच्छे हैं, बल्कि बालों की खूबसूरती के लिए भी फायदेमंद हैं. मेथी में प्रोटीन होता है, जो बालों को मुलायम बनाता है, वहीं काले जीरे में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट बालों में मेलेनिन की कमी को रोकते हैं. मेथी और काले जीरे को भूनकर पीसने से बालों में प्राकृतिक कालापन आ जाता है, जो सफेद बालों पर खूब जंचता है.

नेचुरल हेयर डाई कैसे बनाएं

इस नेचुरल रंग को बनाने के लिए, मेथी और काले जीरे को तवे पर तब तक भूनें जब तक वे पूरी तरह से काले न हो जाएं, फिर उन्हें बारीक पीस लें. इसके बाद लोहे के पैन में आंवला पाउडर डालें और उसे भी काला होने तक भूनें. इन सभी पाउडर को एक साथ मिला लें और एक डिब्बे में रख दें. इस्तेमाल करने से पहले 3-4 चम्मच पाउडर को सरसों के तेल में मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को सफेद बालों पर लगाएं और एक घंटे तक सूखने दें, फिर बालों को सादे पानी से धो लें, जिससे बाल प्राकृतिक रूप से काले हो जाएंगे.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
White Hair, Hair, Lifestyle
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com