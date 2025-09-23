डॉक्टर सेठी से जानिए Gut Health ठीक करने 4 एकदम आसान तरीके

Gut health improve tips : अगर आपका पेट यानी 'गट' हेल्थ ठीक नहीं है, तो समझ लीजिए कि आपकी आधी से ज्यादा सेहत बिगड़ी हुई है. लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि हम आपको इस आर्टिकल में गैस्ट्रोएंट्रोलोजिस्ट डॉक्टर सौरभ सेठी (gastroenterologist Saurabh Sethi ) द्वारा अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर शेयर किए गए 4 आसान गट हेल्थ इंप्रूव टिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप अपने पेट की सेहत दुरुस्त रख सकते हैं...

कैसे रखें गट हेल्थ ठीक

प्रोबायोटिक्स फूड्स

दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं. ये छोटे-छोटे 'अच्छे बैक्टीरिया' होते हैं, जो हमारे पेट में जाकर बुरे बैक्टीरिया से लड़ते हैं और पाचन तंत्र को मजबूत बनाते हैं. दही के अलावा छाछ, किमची (एक कोरियन डिश), और कुछ खास तरह की अचार में भी ये पाए जाते हैं.

प्रीबायोटिक्स, ये एक तरह के फाइबर होते हैं, जो प्रोबायोटिक्स के लिए भोजन का काम करते हैं. प्याज, लहसुन, केला, सेब और ओट्स में प्रीबायोटिक्स भरपूर मात्रा में होते हैं, जिन्हें आप अपनी डाइट में एड करके अपनी पेट की सेहत बेहतर बना सकते हैं.

तीसरा है हाई फाइबर फूड, जिसे आपको अपनी डाइट में एड करना है, जैसे चिया सीड्स,बेरीज, ओट्स आदि. इनमें फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जो आपके गट हेल्थ के लिए जरूरी पोषत तत्व है.

हर दिन कम से कम 8 गिलास पानी जरूर पिएं. पानी भोजन को तोड़ने और पोषक तत्वों को ऑब्जर्व करने में मदद करता है, साथ ही कब्ज को भी रोकता है. जिससे आपकी गट हेल्थ अच्छी बनी रहती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)