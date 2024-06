सफेद बालों को काला करने की है बड़ी टेंशन, तो बस कर लीजिए ये एक काम, 15 दिन में मिलेगा अच्छा रिजल्ट

How To Do White Hair To Black Hair: काले, लंबे बाल हमारी पर्सनालिटी पर चार चांद लगा देते हैं. बालों का काला होना हमारे व्यक्तित्व को निखारता है और आत्मविश्वास को बढ़ाता है. आजकल बाल समय से पहले और छोटी उम्र में ही सफेद हो रहे हैं. इसके पीछे कई कारण हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम अपने बालों को नेचुरल तरीके से काला कर सकते हैं. हालांकि बाजार में बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं, लेकिन इनका नियमित उपयोग बालों को नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए प्राकृतिक और घरेलू उपायों का सहारा लेना सबसे सुरक्षित और प्रभावी तरीका है. बढ़ती उम्र, तनाव और प्रदूषण के कारण हमारे बाल समय से पहले सफेद होने लगते हैं. अगर आप सफेद बालों को काला और मजबूत करने का प्राकृतिक और सुरक्षित तरीका ढूंढ़ रहे हैं तो यहां एक घरेलू नुस्खा है जिससे आप अपने बालों को काला कर सकते हैं.

बालों को प्राकृतिक तरीके से काला करने का घरेलू नुस्खा | Home Remedies To Darken Hair Naturally

आंवला - 4-5

मेथी दाना - 2 बड़े चम्मच

करी पत्ते - 10-12

नारियल तेल - 1 कप

तिल का तेल - आधा कप

बालों को काला करने का नुस्खा ऐसे करें तैयार:

सबसे पहले आंवला को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें.

एक पैन में नारियल तेल और तिल का तेल मिलाकर गर्म करें.

जब तेल हल्का गर्म हो जाए, तो उसमें आंवला के टुकड़े, मेथी दाना और करी पत्ते डालें.

इन सभी सामग्री को धीमी आंच पर तब तक पकाएं जब तक आंवला का रंग काला न हो जाए और सभी सामग्री अच्छी तरह से तेल में मिल न जाए.

अब पैन को आंच से उतार कर तेल को ठंडा होने दें.

जब तेल पूरी तरह ठंडा हो जाए, तब इसे छान कर एक बोतल में भर लें.

इस तरह लगाएं बालों पर:

इस तेल को अपने बालों की जड़ों में अच्छे से लगाएं और बालों की लंबाई में भी मसाज करें.

इसे कम से कम 1-2 घंटे तक बालों में रहने दें. बेहतरीन फायदों के लिए इसे रात भर बालों में छोड़ सकते हैं.

इसके बाद एक माइल्ड शैम्पू से बालों को धो लें.

बालों के लिए इस हेयर पैक के फायदे | Benefits of This Hair Pack For Hair

आंवला: इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो बालों की जड़ों को मजबूत करते हैं और उन्हें समय से पहले सफेद होने से बचाते हैं.

मेथी दाना: इसमें प्रोटीन और निकोटिनिक एसिड होता है जो बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है और उन्हें काला बनाए रखता है.

करी पत्ते: इसमें विटामिन बी और आयरन होते हैं जो बालों को पोषण देते हैं और उन्हें मजबूत और काला बनाते हैं.

नारियल तेल और तिल का तेल: ये तेल बालों को गहराई से पोषण देते हैं, उन्हें मुलायम और चमकदार बनाते हैं.

