जोड़ों के दर्द को जड़ से खत्म कर सकता है 10 रुपए का यह मसाला, इस नुस्खे को आजमाकर देख सकते हैं आप

Knee Pain Remedies: बढ़ती उम्र के कारण, किसी तरह की चोट लगने से या फिर खानपान में पोषक तत्वों की कमी से जोड़ों में दर्द (Joint Pain) रहने लगता है. इस दर्द के कारण ठीक तरह से उठना या बैठना मुश्किल हो जाता है. इतना ही नहीं, सामान्य तरह से चलने में भी दिक्कत होती है. खासकर बुजुर्गों के घुटनों में एक बार दर्द रहना शुरू होता है तो फिर दूर नहीं होता. ऐसे में इस घुटने के दर्द को दूर करने में रसोई का ही एक मसाला बेहद काम आ सकता है. इस मसाले का सही तरह से इस्तेमाल किया जाए को गठिया का दर्द भी ठीक हो सकता है. यहां जानिए कौनसा है यह फायदेमंद मसाला और किस तरह से किया जा सकता है इसका सेवन.

घुटनों का दर्द दूर करने के देसी उपाय | Desi Remedies For Knee Pain

घुटनों के दर्द से राहत पाने के लिए अजवाइन का पानी (Ajwain Water) पिया जा सकता है. अजवाइन में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं. इससे इंफ्लेमेशन कम होती है और घुटनों के दर्द से राहत मिलती है. अजवाइन का सेवन करने का सबसे सही तरीका है इसका पानी बनाकर पीना. अजवाइन का पानी बनाकर पीने से यह पानी दर्द को खींच लेता है. आधा चम्मच अजवाइन को एक गिलास पानी में डालकर उबालें और हल्का गर्म ही पी लें. इस पानी को रोजाना पीने पर जोड़ों के दर्द से छुटकारा मिलेगा.

जोड़ों का दर्द कम करने के लिए अजवाइन (Carom Seeds) को सरसों के तेल में पकाकर मालिश के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है. एक कटोरी सरसों के तेल में अजवाइन के दानों को थोड़ा कूटकर डालें और अच्छे से पका लें. जब यह तेल पक जाए तो इसे हल्का गर्म ही हथेली पर रखें और फिर घुटनों पर मलें. इस तेल से घुटनों की मालिश करने पर दर्द से राहत मिलती है.

लहसुन एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होने के चलते फायदा देता है. इसे खाने पर तो फायदा मिलता ही है, साथ ही इसे अगर सरसों के तेल में पकाकर घुटनों पर मला जाए तो यह दर्द को खींचने का काम करता है. एक कटोरी में सरसों का तेल डालकर लहसुन की कुछ कलियों को इसमें डालकर पकाएं. जब लहसुन अच्छे से पक जाए तो आंच बंद कर लें. इस तेल को जोड़ों की मालिश करने के लिए इस्तेमाल करें.

एक कप अदरक का पानी (Ginger Water) हर दूसरे-तीसरे दिन पी लिया जाए तो दर्द से राहत दिलाता है. अदरक का पानी तैयार करना बेहद आसान भी है. इसके लिए अदरक का एक टुकड़ा लें और इसे बारीक काट लें या फिर अदरक कूटने से भी काम बन जाएगा. एक कप पानी में इस अदरक को डालकर कुछ देर के लिए पका लें. अदरक के गुण दर्द को कम करने में असरदार होते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.