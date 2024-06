पेट की गैस से फूलने लगे पेट, तो इस तरह कर लीजिए हींग का सेवन, झट से मिलेगी राहत, कारगर है घरेलू नुस्खा

How To Get Rid of Gas In Stomach: पेट में गैस बनना एक आम समस्या है, जो किसी भी उम्र के लोगों को परेशान कर सकती है. यह समस्या अपच, ज्यादा खाने या गैस बनाने वाले फूड्स के सेवन के कारण होती है. गर्मियों में एसिडिटी और पेट की गैस की शिकायत ज्यादा होती है. हालांकि पेट में गैस की समस्या से निजात पाने के लिए कई घरेलू उपाय हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हींग और गर्म पानी का कॉम्बिनेशन सबसे प्रभावी उपायों में से एक माना जाता है? बहुत से लोग सवाल करते हैं कि गैस से छुटकारा कैसे पाएं, या गैस से राहत पाने के उपाय क्या है? ऐसे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे ही एक कमाल के घरेलू नुस्खे के बारे में जिसका सेवन आपके लिए चमत्कार कर सकता है. गैस के लिए हींग किसी रामबाण उपाय से कम नहीं है. बशर्ते आपको इसे सेवन करने का तरीका पता हो.

यह भी पढ़ें: गर्मी में हीट स्ट्रोक की वजह से बढ़ सकता है हार्ट अटैक का जोखिम- एक्सपर्ट

हींग के फायदे (Benefits of Asafoetida)

हींग एक प्राकृतिक मसाला है जो भारतीय रसोई में आमतौर पर इस्तेमाल होता है. हींग में एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-माइक्रोबियल गुण होते हैं जो पेट के गैस को कम करने में मदद करते हैं. इसके अलावा, यह पाचन को सुधारता है और पेट के दर्द को कम कर सकता है.

हींग और गर्म पानी का उपयोग कैसे करें? | How to use Asafoetida and Hot Water?

एक चुटकी हींग लें और एक गिलास गर्म पानी लें. सबसे पहले एक गिलास पानी को उबाल लें और इसे थोड़ा ठंडा होने दें ताकि यह गुनगुना हो जाए. अब इसमें एक चुटकी हींग डालें और इसे अच्छी तरह से मिलाएं. इस मिश्रण को धीरे-धीरे पीएं.

यह भी पढ़ें: ठंडा पानी पीने से बढ़ सकता है मोटापा, हार्ट रेट कम होने के साथ हो सकती हैं कई परेशानियां

हींग का पानी पीने के फायदे | Benefits of Drinking Asafoetida Water

हींग और गर्म पानी का मिश्रण पेट की गैस से तुरंत राहत प्रदान करता है. यह मिश्रण पाचन तंत्र को मजबूत करता है और अपच की समस्या को दूर करता है. हींग एक प्राकृतिक मसाला है, इसलिए इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है.