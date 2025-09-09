जोड़ों पर लहसुन वाला तेल लगाना कितना फायदेमंद? जानिए एक दिन में कितनी बार लगाना चाहिए

Garlic Oil For Joint Pain Relief: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में जोड़ों का दर्द एक आम समस्या बन गई है. चाहे उम्रदराज़ लोग हों या युवा, घुटनों, पीठ या कंधों में अकड़न और सूजन की शिकायतें बढ़ती जा रही हैं. ऐसे में लोग दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक घरेलू उपाय खासकर लहसुन वाला तेल जोड़ों के दर्द से आराम दिला सकता है? लहसुन को आयुर्वेद में एक शक्तिशाली औषधि माना गया है. इसमें मौजूद एलिसिन, सल्फर कंपाउंड्स और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण शरीर की सूजन को कम करने और दर्द को शांत करने में मदद करते हैं. जब इसे सरसों या नारियल के तेल में पकाकर मालिश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो यह जोड़ों की जकड़न और सूजन को कम करने में बेहद असरदार होता माना जाता है.

लहसुन वाले तेल के फायदे- (Benefits of Garlic Oil)

1. सूजन और दर्द में राहत

लहसुन में मौजूद प्राकृतिक एंटी-इंफ्लेमेटरी तत्व सूजन को कम करते हैं. हल्के गर्म तेल से मालिश करने पर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और दर्द में आराम मिलता है.

2. जोड़ों की जकड़न को कम करता है

रेगुलर मालिश से जोड़ों में फ्लेक्सिबिलिटी आती है और चलने-फिरने में आसानी होती है. यह खासतौर पर गठिया (Arthritis) के मरीजों के लिए फायदेमंद है.

3. हड्डियों को पोषण देता है

सरसों या नारियल के तेल में पकाया गया लहसुन शरीर को गर्मी देता है और हड्डियों को अंदर से मजबूत करने के लिए फायदेमंद माना जाता है.

4. नेचुरल पेन रिलीवर

लहसुन का तेल किसी दर्द निवारक दवा की तरह काम करता है, लेकिन बिना किसी साइड इफेक्ट के. इसे आप जोड़ों पर लगाकर दर्द से राहत पा सकते हैं.

एक दिन में कितनी बार लगाना चाहिए?

दिन में 2 बार लहसुन वाले तेल से मालिश करना सबसे असरदार माना जाता है.

सुबह नहाने से पहले

रात सोने से पहले

हर बार मालिश करते समय तेल को हल्का गर्म करें और दर्द वाली जगह पर 5–7 मिनट तक धीरे-धीरे मालिश करें.

अगर दर्द बहुत ज्यादा है, तो तीसरी बार दोपहर में भी लगाया जा सकता है, लेकिन डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

लहसुन का तेल कैसे बनाएं? (How To Make Garlic Oil)

सामग्री:

10–12 लहसुन की कलियां

1 कप सरसों या नारियल का तेल

विधि: लहसुन को हल्का कूटकर तेल में धीमी आंच पर पकाएं जब तक वह सुनहरा हो जाए. ठंडा करके छान लें और कांच की बोतल में भरकर रखें.

इन बातों का रखें ध्यान

अगर त्वचा पर जलन या एलर्जी हो, तो तुरंत इस्तेमाल बंद करें.

बच्चों और गर्भवती महिलाओं पर लगाने से पहले डॉक्टर से सलाह लें.

तेल को बहुत ज्यादा गर्म न करें, वरना त्वचा जल सकती है.

