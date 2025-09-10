घुटनों के दर्द को चुटकियों में दूर करेगा ये तेल, खाने और लगाने दोनों से ही मिलेगा आराम

Knee Pain Home Remedies: बढ़ती उम्र के साथ ही शरीर में कई तरह की समस्याएं भी पैदा होने लगती हैं. जहां पुराने लोग लंबे समय तक बिल्कुल फिट रहते थे, लेकिन आज से उसको कंपेयर किया जाए तो ऐसा होना बहुत ही मुश्किल हो गया है. इसकी वजह है लोगों का खानपान और उनकी लाइफस्टाइल जिसकी वजह से लोग समय से पहले ही कई ऐसी समस्याओं के शिकार हो जाते हैं जो बढ़ती उम्र के साथ आती थी. जिसमें से एक है घुटनों में दर्द होना. आज हम आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताएंगे जो आपकी इस समस्या से निजात दिलाने में आपकी मदद कर सकता है.

घुटनों के दर्द से राहत पाने के लिए एक आसान और प्रभावी घरेलू उपाय

क्या आपको चलने-फिरने, उठने-बैठने में घुटनों में दर्द महसूस होता है? यह समस्या खासकर बुजुर्गों में बहुत आम है. इस समस्या से निजात पाने के लिए आप घर पर ही एक तेल बनाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके जॉइंट पेन को कम करने में मददगार साबित होगा. इस घरेलू नुस्खे में सिर्फ दो सामग्री की जरूरत होती है लहसुन और जैतून का तेल (ऑलिव ऑयल).

सामग्री:

5-6 लहसुन की कलियाँ

1 कप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल

बनाने की विधि:

सबसे पहले लहसुन की कलियों को अच्छी तरह से क्रश कर लें. अब इन्हें एक कप एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में डालकर एक साफ कंटेनर में रख दें. इस मिश्रण को अच्छी तरह ढककर कम से कम 7 दिनों तक रूम टेंपरेचर पर रख दें ताकि लहसुन में पाए जाने वाले सारे तत्व तेल में पूरी तरह घुल जाएं. एक हफ्ते बाद इस तेल को छान लें और एक एयरटाइट बोतल में स्टोर कर लें.

कैसे करें इस्तेमाल

मसाज

सुबह और शाम इस तेल को हल्का गर्म करके घुटनों पर धीरे-धीरे मसाज करें. इससे न केवल दर्द कम होगा बल्कि जॉइंट्स की सूजन भी कम होगी.

खाने में

आप इस तेल का एक छोटा चम्मच अपनी सालद या खाने में डालकर भी खा सकते हैं. इससे यह अंदर से भी आपकी हड्डियों और जोड़ों को मजबूती देगा.

फायदे

दरअसल लहसुन में मौजूद एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण सूजन और दर्द को कम करने में मदद करते हैं, जबकि ऑलिव ऑयल में पाए जाने वाले पॉलीफेनोल्स और हेल्दी फाट जोड़ों के दर्द को कम करने में मदद करता है. इस मिश्रण का नियमित उपयोग आपके घुटनों की तकलीफ को धीरे-धीरे कम करेगा और आपको चलने-फिरने में आसानी देगा.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)