क्या घुटनों में उठते-बैठते कट-कट की आवाज़ आती है? घुटने की ग्रीस बढ़ाने के लिए क्या खाएं? जोड़ों के दर्द से राहत दिलाएंगे ये 7 Superfoods
क्या घुटनों में उठते-बैठते कट-कट की आवाज़ आती है? अगर हाँ, तो इसका मतलब है कि आपके घुटने के जोड़ों के बीच का "चिकनाई वाला पानी" (Synovial Fluid) या जिसे हम बोलचाल की भाषा में "ग्रीस" कहते हैं, वह कम हो गया है. यह ग्रीस एक तरह का नेचुरल लुब्रिकेंट (Natural Lubricant) है जो जोड़ों को आपस में रगड़ खाने से बचाता है. उम्र, वज़न या चोट लगने के कारण जब यह ग्रीस कम हो जाती है, तो दर्द और सूजन शुरू हो जाती है. अच्छी ख़बर यह है कि सही खान-पान से आप अपने शरीर को इस ग्रीस को दोबारा बनाने में मदद कर सकते हैं और जोड़ों के दर्द से राहत पा सकते हैं.

आइये जानते हैं, आपको अपनी डाइट में कौन सी चीज़ें ज़रूर शामिल करनी चाहिए:

घुटने की ग्रीस बढ़ाने वाले 7 कमाल के फ़ूड्स

यह सारे फ़ूड्स खास तौर पर सूजन को कम करने और नेचुरल कोलेजन (Collagen) को बढ़ाने में मदद करते हैं, जो जोड़ों के लिए बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है.

1. ओमेगा-3 से भरपूर फ़ूड्स

ये वो फ़ूड्स हैं जो अंदरूनी सूजन (Internal Swelling) से लड़ते हैं—जोड़ों के दर्द की सबसे बड़ी वजह.
मछली (Fatty Fish): सालमन, मैकेरल जैसी मछलियों में भरपूर ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है. ये दर्द और सूजन को कम करने में कमाल करते हैं.
अखरोट और अलसी के बीज: अगर आप शाकाहारी हैं, तो अखरोट (Walnuts), चिया सीड्स (Chia Seeds) और अलसी (Flaxseeds) ओमेगा-3 का बेहतरीन स्रोत हैं.

2. बोन ब्रोथ (हड्डी का शोरबा)

इसे आयुर्वेद में सालों से इस्तेमाल किया जाता रहा है. जब आप हड्डियों को लंबे समय तक उबालते हैं, तो उनसे नेचुरल कोलेजन और ग्लूकोसामाइन जैसे तत्व निकलते हैं. यह सीधे तौर पर आपकी जोड़ों की ग्रीस और कार्टिलेज (Cartilage) को बनाने में मदद करता है.

फ़ायदा: यह जोड़ों के लिए एक प्राकृतिक "रिपेयरिंग किट" है.

3. विटामिन C वाले फल

विटामिन C सिर्फ सर्दी-खांसी के लिए नहीं है! यह शरीर में कोलेजन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है. जब कोलेजन ठीक से बनेगा, तभी आपका कार्टिलेज मज़बूत होगा.
क्या खाएं: संतरा, नींबू, शिमला मिर्च, स्ट्रॉबेरी और अमरुद (Guava). इन्हें रोज़ाना खाएं.

4. भारतीय किचन की सुपरपावर: हल्दी और अदरक

हल्दी (Turmeric) में करक्यूमिन (Curcumin) और अदरक (Ginger) में जिंजेरॉल (Gingerol) होता है. ये दोनों ही तत्व बहुत ज़बरदस्त एंटी-इंफ्लेमेटरी होते हैं.
उपयोग: रोज़ाना दूध में थोड़ी हल्दी डालकर पीएँ (हल्दी वाला दूध) या अदरक की चाय पिएँ. ये जोड़ों की सूजन और दर्द में तुरंत राहत देते हैं.

5. हरी पत्तेदार सब्ज़ियाँ

पालक, केल जैसी सब्ज़ियाँ एंटीऑक्सीडेंट्स से भरी होती हैं. ये जोड़ों को नुकसान पहुँचाने वाले फ्री रेडिकल्स से लड़ती हैं और उन्हें स्वस्थ रखती हैं. इनमें विटामिन K भी होता है, जो हड्डियों के लिए अच्छा है.

6. साबुत अनाज (Whole Grains)

जई (Oats), ब्राउन राइस जैसे साबुत अनाज खाएं. ये रिफाइंड कार्ब्स (मैदा) की तरह शरीर में सूजन नहीं बढ़ाते, बल्कि धीरे-धीरे एनर्जी देते हैं और जोड़ों को स्वस्थ रखते हैं.

7. पानी ही जीवन है

जोड़ों की ग्रीस का ज़्यादातर हिस्सा पानी ही होता है! अगर आप कम पानी पीते हैं, तो ग्रीस गाढ़ी हो जाती है और जोड़ों का मूवमेंट मुश्किल हो जाता है.

घुटने की "ग्रीस" कोई दवा से नहीं, बल्कि सही लाइफस्टाइल और खान-पान से बढ़ती है. इन 7 फ़ूड्स को अपनी डाइट में शामिल करें, वज़न को कंट्रोल में रखें और हल्के व्यायाम (जैसे सैर करना) ज़रूर करें. अगर दर्द बहुत ज़्यादा है, तो डॉक्टर से सलाह लेना न भूलें!

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

