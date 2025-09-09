विज्ञापन
मलासन में पानी पीने से क्या होता है? फायदे और नुकसान, जानें सही तरीका

Benefits of Drinking Water in Malasana: माना जाता है कि हमेशा बैठकर ही पानी पीना चाहिए. खासकर मसासन में बैठकर पानी पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है. लेकिन, क्या ऐसा वाकई है? आइए जानते हैं मलासन में बैठकर पानी पीने के फायदे.

Benefits of Drinking Water in Malasana: मलासन में पानी पीने के फायदे और नुकसान.

Benefits of Drinking Water in Malasana: हेल्दी रहने के लिए लो योग, आयुर्वेद और नेचुरल तरीकों को अपना रहे हैं. न सिर्फ खाने को लेकर बल्कि पानी पीने का सही तरीका क्या है जैसे सवालों के जवाब भी हर कोई जानना चाहता है. इस सवाल का जवाब आज तक नहीं मिल पाया है कि पानी बैठकर पीना चाहिए या खड़े होकर? एक खास योगासन है मलासन, जिसे अंग्रेजी में Garland Pose कहा जाता है. यह स्क्वाट की मुद्रा में किया जाने वाला आसन है, जो पेट, कमर और पेल्विक एरिया पर असर डालता है. क्या आप जानते हैं कि अगर आप मलासन में बैठकर सुबह खाली पेट पानी पीते हैं, तो यह आपके शरीर के लिए चमत्कारी असर कर सकता है? मलासन में पानी पीना न सिर्फ पाचन को सुधारता है, बल्कि शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में भी मदद करने के लिए जाना जाता है. आइए जानते हैं इसके फायदे, संभावित नुकसान और इसे करने का सही तरीका.

मलासन में पानी पीने के फायदे (Malasana Mein Pani Pine Ke Fayde)

1. पाचन तंत्र को मजबूत करता है

मलासन में बैठने से पेट के निचले हिस्से पर दबाव पड़ता है, जिससे आंतें सक्रिय होती हैं. जब आप इस मुद्रा में पानी पीते हैं, तो यह मल त्याग को आसान बनाता है और कब्ज की समस्या दूर होती है.

Photo Credit: Canva

2. गैस और पेट फूलने की समस्या

मलासन में बैठकर पानी पीने से पेट की गैस और पेट फूलने की समस्या से निजात पाई जा सकती है. पानी पीने से आंतों में मूवमेंट बढ़ता है, जिससे पेट हल्का महसूस होता है.

3. डिटॉक्सिफिकेशन में मददगार

मलासन में पानी पीने से शरीर के टॉक्सिन्स यानी टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं. इससे त्वचा, किडनी और लिवर की कार्यक्षमता बेहतर होती है. 

4. मजबूत मसल्स

मलासन पॉजिशन में पानी पीने से पेल्विक फ्लोर की मांसपेशियों को मजबूत करता है यह खासतौर पर महिलाओं के लिए फायदेमंद है. मासिक धर्म के दौरान होने वाले दर्द और मूत्राशय की कमजोरी में राहत मिलती है.

5. कमर और पीठ दर्द में आराम

अगर आप मलासन की स्थिति में बैठकर पानी पीते हैं, तो ये कमर और पीठ के निचले हिस्से को स्ट्रेच करता है, जिससे दर्द में राहत मिलती है.

संभावित नुकसान

  • अगर आपको घुटनों या पीठ में गंभीर दर्द है, तो यह आसन करने से पहले डॉक्टर से सलाह लें.
  • बहुत ज्यादा पानी पीना या गलत मुद्रा में बैठना पेट में क्रैम्प्स या असहजता पैदा कर सकता है.
  • प्रेग्नेंसी के दौरान इसे करने से बचें, जब तक एक्सपर्ट की सलाह न हो.

सही तरीका क्या है?

  • सुबह खाली पेट एक गिलास गुनगुना पानी तैयार करें.
  • योग मैट पर खड़े होकर पैरों को कंधे की चौड़ाई पर फैलाएं.
  • धीरे-धीरे स्क्वाट करें और मलासन की मुद्रा में बैठें.
  • रीढ़ की हड्डी सीधी रखें, हाथों को नमस्कार मुद्रा में जोड़ें.
  • अब धीरे-धीरे पानी पिएं और 2–3 मिनट इसी मुद्रा में रहें.

अगर आप रोजाना इस आसान लेकिन असरदार उपाय को अपनाते हैं, तो आपकी सेहत में धीरे-धीरे बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. यह एक छोटा सा कदम है, लेकिन शरीर को अंदर से साफ और मजबूत बनाने में बेहद कारगर है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

