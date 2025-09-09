विज्ञापन
चेहरे पर हफ्ते में 2 दिन भी लगा ली अगर ये चीज, तो सारे काले दाग-धब्बे, झाइयां होने लगेंगी गायब

Skin Care Routine: चेहरे को चमकदार बनाने के लिए हमारे किचन में ही कई ऐसी चीजें हैं जो जादुई काम कर सकती हैं. यहां हम स्किन से दाग-धब्बे और झाइयों को गायब करने के लिए कुछ ऐसी चीजें बता रहे हैं, जिन्हें आप ट्राई कर सकते हैं.

Skin Care Routine: चेहरे पर रोज इन चीजों को मिलाकर लगाएं.

Skin Care Routine For Glowing Skin: आजकल बिजी शेड्यूल होने की वजह से हम अपनी त्वचा पर ध्यान नहीं दे पाते हैं. दिन की भागदौड़ के बीच स्किन केयर के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल लगता है. इसलिए चेहरे पर झुर्रियां, झाइयां और काले दाग-धब्बे निकल आते हैं. ये न सिर्फ दिखने में खराब लगते हैं बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी प्रभावित कर सकते हैं. हर कोई चाहता है कि उसका चेहरा साफ, चमकदार और बेदाग दिखे. लेकिन, प्रदूषण, धूप और गलत खान-पान की वजह से चेहरे पर काले दाग-धब्बे, झाइयां और टैनिंग आम समस्या बन गई हैं. लोग महंगे स्किन प्रोडक्ट्स और ट्रीटमेंट्स पर पैसा खर्च करते हैं, लेकिन कई बार इनका असर नहीं होता या साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं.

ऐसे में अगर आप एक सस्ता, असरदार और नेचुरल तरीका ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए चंदन और एक खास चीज का कॉम्बिनेशन कमाल कर सकता है. इसे अपने स्किन केयर रूटीन में शामिल कर आप अपनी स्किन को चमकदार बना सकते हैं. अगर आप हफ्ते में सिर्फ दो दिन इसे चेहरे पर लगाते हैं, तो आपकी त्वचा में गजब का निखार आ सकता है और दाग-धब्बे धीरे-धीरे गायब होने लगते हैं.

चंदन और गुलाबजल का जादुई फेस पैक- (Face Pack of Sandalwood And Rose Water)

इस पैक को बनाना बेहद आसान है:

  • 1 चम्मच चंदन पाउडर
  • 2 चम्मच गुलाबजल

इन दोनों को मिलाकर एक स्मूद पेस्ट बना लें और चेहरे पर लगाएं. 15 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें. गुलाबजल त्वचा को टोन करता है और चंदन ठंडक पहुंचाकर दाग-धब्बों को हल्का करता है.

चंदन और हल्दी का एंटी-बैक्टीरियल पैक- (Sandalwood And Turmeric Anti-Bacterial Pack)

  • 1 चम्मच चंदन पाउडर
  • आधा चम्मच हल्दी
  • 1 चम्मच दूध

इस पेस्ट को चेहरे पर लगाकर 15 मिनट रखें. हल्दी में मौजूद एंटी-बैक्टीरियल गुण मुंहासों को कम करते हैं और चंदन स्किन को साफ करता है.

चंदन, नींबू और शहद का ब्राइटनिंग पैक- (Sandalwood, Lemon and Honey Brightening Pack)

  • 1 चम्मच चंदन
  • आधा चम्मच नींबू रस
  • 1 चम्मच शहद

इस पैक को चेहरे पर लगाएं और 10 मिनट बाद धो लें. नींबू में विटामिन-C होता है जो स्किन को ब्राइट करता है और शहद त्वचा को मॉइश्चराइज करता है. हफ्ते में दो बार लगाएं, फर्क खुद देखें.

इन फेस पैक्स को हफ्ते में दो बार इस्तेमाल करने से क्या फायदे हो सकते हैं:

  • चेहरे की रंगत सुधरती है
  • दाग-धब्बे हल्के होते हैं
  • झाइयां कम होती हैं
  • स्किन ग्लो करने लगती है

सबसे अच्छी बात यह है कि ये सभी चीजें घर में आसानी से मिल जाती हैं और इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

