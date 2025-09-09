विज्ञापन
पसीने की दुर्गंध से लगा सकते हैं इन बीमारियों का पता, डियो लगाने की बजाय चेक कर लें

Sweat Smell Disease Detection: दुर्गंध शरीर में चल रही अंदरूनी गड़बड़ियों की ओर इशारा कर सकती है. आइए जानते हैं कि पसीने की गंध से कौन-कौन सी बीमारियों का पता लगाया जा सकता है.

पसीने की दुर्गंध से लगा सकते हैं इन बीमारियों का पता, डियो लगाने की बजाय चेक कर लें
Sweat Smell Disease Detection: पसीने की दुर्गंध में कई हेल्थ संकेत छिपे होते हैं.

Sweat Smell Disease Detection: हमारे शरीर में पसीना आना एक सामान्य प्रक्रिया है. यह बॉडी टेंपरेचर को कंट्रोल रखने में मदद करता है. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि पसीने की गंध सिर्फ हाइजीन की कमी नहीं, बल्कि किसी बीमारी या संक्रमण का संकेत भी हो सकती है? हाल ही में विशेषज्ञों और वैज्ञानिकों ने इस पर रिसर्च की है और पाया कि पसीने की दुर्गंध में कई हेल्थ संकेत छिपे होते हैं, खासकर महिलाओं के लिए. यह दुर्गंध शरीर में चल रही अंदरूनी गड़बड़ियों की ओर इशारा कर सकती है, जिनमें हार्मोनल बदलाव, स्किन इंफेक्शन या यहां तक कि यौन संक्रमण (STI) भी शामिल हो सकते हैं. आइए जानते हैं कि पसीने की गंध से कौन-कौन सी बीमारियों का पता लगाया जा सकता है:

पसीने की गंध से कैसे पता लगाएं बीमारियों का पता? (How to Detect Diseases by The Smell of Sweat?)

1. बैक्टीरियल या फंगल इंफेक्शन

जब शरीर का पसीना स्किन पर मौजूद बैक्टीरिया या फंगस से रिएक्ट करता है, तो तेज और अजीब गंध पैदा होती है. अगर यह गंध सामान्य से ज्यादा हो और लंबे समय तक बनी रहे, तो यह स्किन इंफेक्शन का संकेत हो सकता है.

2. यौन संक्रमण (STI)

एक स्टडी के अनुसार, कुछ यौन संक्रमण जैसे गोनोरिया से ग्रसित व्यक्तियों की शरीर की गंध में बदलाव हो सकता है. महिलाओं ने इस रिसर्च में संक्रमित पुरुषों की पसीने की गंध को अलग पहचाना. हालांकि यह तरीका पूरी तरह से सटीक नहीं है, लेकिन यह एक संकेत जरूर हो सकता है.

3. हार्मोनल असंतुलन

महिलाओं में हार्मोनल बदलाव जैसे थायरॉइड की समस्या या पीरियड्स से जुड़ी गड़बड़ियां भी पसीने की गंध को प्रभावित कर सकती हैं. हाइपरथायरॉइडिज़्म से ग्रसित महिलाओं को ज्यादा पसीना आता है और उसमें तेज़ गंध हो सकती है.

4. डायबिटीज

अगर पसीने से मीठी या फल जैसी गंध आ रही हो, तो यह ब्लड शुगर के असंतुलन का संकेत हो सकता है. इसे किटोन ब्रीथ कहा जाता है, जो शरीर में इंसुलिन की कमी से होता है.

5. लिवर या किडनी की समस्या

अगर पसीने से अमोनिया या यूरिन जैसी तीखी गंध आती है, तो यह लिवर या किडनी की कार्यप्रणाली में गड़बड़ी का संकेत हो सकता है. शरीर जब टॉक्सिन्स को ठीक से बाहर नहीं निकाल पाता, तो वे पसीने के जरिए बाहर आते हैं.

क्या करें?

  • नियमित स्नान और साफ-सफाई रखें.
  • संतुलित आहार और भरपूर पानी पीएं.
  • डियो से गंध छुपाने के बजाय कारण जानें.
  • असामान्य गंध हो तो डॉक्टर से जांच कराएं.
  • तनाव कम करने के लिए योग और मेडिटेशन अपनाएं.

पसीने की गंध को नजरअंदाज करना सही नहीं है. यह शरीर का एक संकेत है, जिसे समझना और समय पर इलाज करवाना बेहद जरूरी है, खासकर महिलाओं के लिए जिनमें हार्मोनल बदलाव और संक्रमण की संभावना ज्यादा होती है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

