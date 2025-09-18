विज्ञापन
विशेष लिंक

चिया सीड्स को पानी में भिगोकर खाना ज्यादा फायदेमंद है या दही में मिलाकर? यहां जानें

Chia Seeds Soaked in Water vs Yogurt: लोगों के बीच चिया बीज खाने के दोनों ही तरीके पॉपुलर हैं, लेकिन इनका असर शरीर पर अलग-अलग हो सकता है. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि कौन सा तरीका आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है.

Read Time: 4 mins
Share
चिया सीड्स को पानी में भिगोकर खाना ज्यादा फायदेमंद है या दही में मिलाकर? यहां जानें
Chia Seeds Soaked in Water vs Yogurt: चिया के बीज खाने का सही तरीका.

Chia Seeds Soaked in Water vs Yogurt: आजकल हेल्थ और फिटनेस की दुनिया में चिया सीड्स का नाम खूब सुनने को मिलता है. ये छोटे-छोटे बीज दिखने में भले ही मामूली लगें, लेकिन इनके अंदर सेहत का खजाना छुपा होता है. वजन घटाने से लेकर पाचन सुधारने और त्वचा को ग्लोइंग बनाने तक चिया सीड्स हर जगह काम आते हैं. लेकिन, एक सवाल अक्सर लोगों को परेशान करता है, चिया सीड्स को पानी में भिगोकर खाना बेहतर है या दही में मिलाकर? लोगों के बीच दोनों ही तरीके पॉपुलर हैं, लेकिन इनका असर शरीर पर अलग-अलग हो सकता है. आइए आसान भाषा में समझते हैं कि कौन सा तरीका आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है.

चिया सीड्स को पानी में भिगोकर खाने के फायदे- (Benefits of Eating Chia Seeds Soaked in Water)

जब आप चिया सीड्स को पानी में भिगोते हैं, तो ये बीज जेल जैसी बनावट ले लेते हैं. यह प्रक्रिया उन्हें पचाने में आसान बनाती है और शरीर को ज्यादा फायदा देती है.

ये भी पढ़ें: शरीर में बालतोड़ हो जाय तो क्या करना चाहिए?

हाइड्रेशन बढ़ाता है: पानी में भीगे चिया सीड्स शरीर को अच्छी मात्रा में पानी देते हैं, जिससे डिहाइड्रेशन नहीं होता.

डिटॉक्स में मददगार: पानी में भिगोकर चिया सीड्स का सेवन करने से ये शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालने में मदद करते हैं.

पाचन सुधारते हैं: चिया सीड्स में फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे पानी के साथ भिगोकर सेवन करने से पेट साफ रहता है.

वजन घटाने में सहायक: पानी के साथ सेवन करने से पेट लंबे समय तक भरा रहता है, जिससे बार-बार खाने की इच्छा नहीं होती.

पानी में भोगोकर कैसे करें चिया बीज का सेवन?

एक ग्लास पानी में 1 टेबलस्पून चिया सीड्स डालें और 30 मिनट तक भिगोने दें. फिर इसमें नींबू, शहद या मिंट मिलाकर हेल्दी ड्रिंक बना सकते हैं.

ये भी पढ़ें: इन 3 लोगों के लिए वरदान से कम नहीं है सुबह खाली पेट किशमिश के पानी का सेवन

चिया सीड्स को दही में मिलाकर खाने के फायदे- (Benefits of Eating Chia Seeds Mixed With Yogurt)

  • दही अपने आप में एक सुपरफूड है. इसमें प्रोबायोटिक्स, कैल्शियम और प्रोटीन होता है. जब आप इसमें चिया सीड्स मिलाते हैं, तो यह एक पावर-पैक स्नैक बन जाता है.
  • पाचन के लिए डबल फायदा: दही और चिया दोनों ही पेट के लिए अच्छे हैं.
  • हड्डियों को मजबूत बनाता है: दही का कैल्शियम और चिया का मैग्नीशियम मिलकर हड्डियों को ताकत देते हैं.
  • स्किन और बालों के लिए फायदेमंद: दोनों में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स त्वचा को ग्लोइंग और बालों को मजबूत बनाते हैं.
  • एनर्जी बूस्टर: सुबह या शाम को खाने से शरीर को तुरंत एनर्जी मिल सकती है.

दही के साथ कैसे खाएं चिया बीज? 

एक कटोरी दही में 1 टेबलस्पून चिया सीड्स मिलाएं. चाहें तो इसमें फल, शहद या नट्स भी डाल सकते हैं.

कौन सा तरीका है बेहतर?

अगर आप वजन घटाना चाहते हैं या डिटॉक्स करना चाहते हैं, तो पानी में भिगोकर चिया सीड्स खाना ज्यादा फायदेमंद है. अगर आप एनर्जी, पाचन और स्किन हेल्थ पर ध्यान दे रहे हैं, तो दही में मिलाकर खाना बेहतर विकल्प है.

आप चाहें तो दोनों तरीकों को अपने रूटीन में शामिल कर सकते हैं. सुबह पानी वाला और शाम को दही वाला. इससे आपको चिया सीड्स के सारे फायदे मिलेंगे.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Chia Seeds Benefits, Chia Seeds Soaked In Water, Chia Seeds With Yogurt, Chia Beej Pani Mein Khane Ke Fayde, Chia Beej Dahi Mein Khane Ke Fayde, Chia Seeds For Weight Loss, Chia Seeds Digestion Benefits, Chia Seeds Soaked In Water Vs Yogurt, Chia Beej Pani Mein Khaye Ya Dahi Mein, Best Way To Eat Chia Seeds For Health, Chia Seeds Benefits In Hindi, Chia Seeds With Dahi Or Water – Which Is Better
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com