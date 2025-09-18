विज्ञापन
शरीर में बालतोड़ हो जाय तो क्या करना चाहिए?

Baltod Ka Gharelu Upchar: बालतोड़ एक तकलीफदेह समस्या है. अगर समय पर सही उपाय किया जाए तो यह जल्दी ठीक हो सकता है और दोबारा नहीं होता. यहां कुछ घरेलू उपाय हैं जो बालतोड़ से राहत दिलाने में बहुत मददगार हैं.

Baltod ka Gharelu ilaj: बालतोड़ एक आम समस्या है.

Baltod Kaise Thik Kare: हमारे शरीर में कई बार अचानक एक छोटा सा फोड़ा या दाना निकल आता है, जो लाल, दर्दनाक और सूजन भरा होता है. इसे आम भाषा में बालतोड़ कहा जाता है. यह दिखने में छोटा होता है लेकिन दर्द इतना देता है कि रोजमर्रा के काम भी मुश्किल लगने लगते हैं. बालतोड़ आमतौर पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होता है और अगर समय पर ध्यान न दिया जाए तो यह बड़ा रूप ले सकता है. यहां जानिए बालतोड़ क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं और जब शरीर में बालतोड़ हो जाए तो क्या करना चाहिए ताकि जल्दी राहत मिले और दोबारा न हो.

बालतोड़ क्या होता है? (Baltod Kya Hota Hai)

बालतोड़ एक प्रकार का फोड़ा होता है जो त्वचा के नीचे बालों की जड़ों में संक्रमण के कारण बनता है. इसमें पस (पीप) भर जाती है और आसपास की त्वचा लाल और सूजन भरी हो जाती है. यह आमतौर पर गर्दन, जांघ, पीठ, बगल या चेहरे पर होता है.

बालतोड़ के कारण (Baltod Ka Karan)

  • गंदगी और पसीना जमा होना
  • शरीर की सफाई ठीक से न होना
  • कमजोर इम्यून सिस्टम
  • डायबिटीज या त्वचा की अन्य समस्याएं
  • तंग कपड़े पहनना जिससे रगड़ होती है.

बालतोड़ हो जाए तो क्या करें? घरेलू उपाय - (What to do if you have a broken hair | Baltod Hone Par Kya Karna Chahiye)

1. गर्म पानी की सिकाई करें

गर्म पानी में तौलिया भिगोकर दिन में 3-4 बार बालतोड़ वाली जगह पर हल्के से सिकाई करें. इससे सूजन कम होती है और पस बाहर निकलने में मदद मिलती है.

2. हल्दी का लेप लगाएं

हल्दी में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं. एक चुटकी हल्दी को पानी या नारियल तेल में मिलाकर पेस्ट बना लें और बालतोड़ पर लगाएं. यह संक्रमण को रोकता है और घाव जल्दी भरता है.

3. नीम की पत्तियों का इस्तेमाल करें

नीम की पत्तियाँ पीसकर उसका लेप लगाने से बैक्टीरिया मरते हैं और बालतोड़ जल्दी ठीक होता है. नीम का पानी पीना भी फायदेमंद होता है.

4. साफ-सफाई का ध्यान रखें

बालतोड़ वाली जगह को साफ और सूखा रखें. गंदे हाथों से छूने से बचें और ढीले कपड़े पहनें ताकि रगड़ न हो. वर्ना इससे परेशानी और बढ़ सकती है.

5. जरूरत पड़े तो डॉक्टर से सलाह लें

अगर बालतोड़ बहुत बड़ा हो जाए, तेज बुखार आए या पस लगातार बढ़ता जाए, तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करें. कभी-कभी एंटीबायोटिक या छोटी सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है.

बालतोड़ से बचाव के उपाय

  • रोज नहाएं और शरीर को साफ रखें.
  • पसीना आने पर कपड़े बदलें.
  • बैलेंस डाइट लें जिससे इम्यून सिस्टम मजबूत रहे.
  • तंग कपड़े पहनने से बचें.
  • नीम, हल्दी जैसे प्राकृतिक चीजों को डेली रूटीन में शामिल करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

