7 दिन लगातार खाली पेट सब्जा के बीज खाने से क्या होगा? पेट रहेगा अंदर और ब्लड शुगर रहेगा कंट्रोल

Khali Pet Kon Se Beej Khana Chahiye: दिन की शुरुआत अगर हेल्दी चीजों के साथ की जाए, तो शरीर पूरा दिन एनर्जेटिक और अच्छा महसूस करता है. वहीं, आज के समय में लोग सेहत को बेहतर रखने के लिए प्राकृतिक और घरेलू चीजों की ओर तेजी से लौट रहे हैं, जिन में से एक सब्जा के बीज. यह बीज कई समस्याओं के लिए रामबाण हैं. दिखने में भले ही यह छोटे-छोटे होते हैं, लेकिन इसके फायदे अनेक है. ऐसे में अगर आप लगा 7 दिन सब्जा के बीज खाली पेट खाते हैं तो कई जादुई लाभ देख सकते हैं. यहां जानें खाली पेट 7 दिन तक सब्जा के बीज खाने से क्या-क्या फायदे हो सकते हैं और इन्हें अपनी रोज की डाइट में सही तरीके से कैसे शामिल किया जाए, ताकि शरीर को पूरा लाभ मिल सके.

सब्जा के बीज खाने से क्या फायदा होता है?

पाचन: सब्जा के बीजों में फाइबर की अच्छी मात्रा पाई जाती है, जो कब्ज, गैस, अपच और एसिडिटी जैसी दिक्कतों से राहत दिलाने में मदद कर सकती है. जिन लोगो को पेट से जुड़ी दिक्कतें रहती हैं उनके लिए खाली पेट सब्जा के बीज खाना फायदेमंद साबित हो सकता है.

वजन: नियमित रूप से इनका सेवन पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस करवाकर ज्यादा खाने की इच्छा को कम करते हैं, जिससे वजन कंट्रोल में रखा जा सकता है, जो लोग वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए सब्जा के बीज किसी जादू से कम नहीं है.

स्किन: सब्जा के बीजों में एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो त्वचा को साफ और बालों को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं. ऐसे में अगर आप लगातार 7 दिन इन बीजों को खाते हैं, तो स्किन और बालों को हेल्दी रख सकते हैं.

ब्लड शुगर: सब्जा के बीज शुगर के अवशोषण को धीरे करते हैं, जिससे ब्लड शुगर लेवल अचानक बढ़ने से बच सकता है. यह संतुलन बनाए रखने में सहायक हो सकता है.

सब्जा के बीज खाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है?

एक चम्मच सब्जा बीजों को एक गिलास पानी में 15 से 20 मिनट के लिए भिगो दें और जब अच्छे से फूल जाएं, उन्हें सलाद, स्मूदी, दही या फल के साथ खाएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)