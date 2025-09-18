इन 3 लोगों के लिए वरदान से कम नहीं है सुबह खाली पेट किशमिश के पानी का सेवन

Soaked Raisins Water Benefits In Hindi: किशमिश एक ऐसा ड्राई फ्रूट्स है जिसे स्वाद और सेहत से भरपूर माना जाता है. इसे डाइट में कई तरह से शामिल किया जा सकता है. इसमें आयरन, पोटैशियम, कैल्शियम, मैग्निशियम और फाइबर जैसे गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मदद कर सकते हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अगर रोजाना सुबह खाली पेट किशमिश के पानी का सेवन किया जाए तो शरीर को एक दो नहीं अनगिनत लाभ मिल सकते हैं. तो आइए जानते हैं किन लोगों को करना चाहिए इसका सेवन.

किशमिश का पानी पीने के फायदे- (Kismis Ka Pani Pine Ke Fayde)

1. स्किन के लिए-

किशमिश में मौजूद गुण स्किन के लिए काफी अच्छे माने जाते हैं. रोजाना किशमिश के पानी के सेवन से स्किन को कई समस्याओं से बचाने में मदद मिल सकती है.

2. हड्डियों के लिए-



अगर आप भी कमजोर हड्डियों की समस्या से परेशान हैं तो रोजाना सुबह खाली पेट किशमिश के पानी का सेवन कर सकते हैं.

3. खून की कमी-

किशमिश के पानी को आयरन का अच्छा सोर्स माना जाता है. रोजाना भीगी किशमिश और इसके पानी का सेवन करने से खून की कमी को दूर करने में मदद मिल सकती है.

कैसे बनाएं किशमिश का पानी- (How To Make Raisins Water)

किशमिश का पानी बनाने के लिए सबसे पहले एक साफ कांच के जार या कंटेनर में किशमिश रखें. अब इसके ऊपर पानी डालें, सुनिश्चित करें कि वे पूरी तरह से भीग जाएं. जार का ढक्कन अच्छी तरह से बंद करके रात भर के लिए छोड़ दें. सुबह इस पानी को एक गिलास में छान लें और इसका सेवन कर लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)