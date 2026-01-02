विज्ञापन

कंडोम फैक्ट्री के बाद तान्या मित्तल ने बताई 150 बॉडीगार्ड की सच्चाई, आप भी रह जाएंगे हैरान

तान्या बिग बॉस में अपनी दौलत और लाइफस्टाइल के बारे में अलग-अलग बयानों के लिए सुर्खियों में थीं. बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद अब उन्होंने मीडिया के सामने अपनी असल जिंदगीऔर बिजनेस के बारे में बताया है.

तान्या मित्तल ने बताई 150 बॉडीगार्ड्स की सच्चाई
नई दिल्ली:

बिग बॉस 19 से मशहूर हुईं तान्या मित्तल ने आखिरकार अपने '150 बॉडीगार्ड' वाली अफवाहों पर सफाई दी है, और कहा है कि उन्होंने शो में ऐसा कोई दावा नहीं किया था. तान्या बिग बॉस में अपनी दौलत और लाइफस्टाइल के बारे में अलग-अलग बयानों के लिए सुर्खियों में थीं. बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद अब उन्होंने मीडिया के सामने अपनी असल जिंदगी और बिजनेस के बारे में बताया है. हाल ही में तान्या का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने अपनी कंडोम की फैक्ट्री दिखाई थी. अब क्या कहा है उन्होंने चलिए आपको बताते हैं.

‘मैंने नहीं कहा..'

तान्या ने हाल ही में न्यूज पिंच टीम को ग्वालियर में अपनी एक फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री में बुलाया. शो की अटकलों पर बात करते हुए, तान्या ने '150 बॉडीगार्ड' होने का दावा करने से इनकार किया और इसे एक गलतफहमी बताया. उन्होंने कहा, "मैंने ऐसा कभी नहीं कहा. ऐसी कोई क्लिप नहीं है जिसमें आप मुझे यह कहते हुए सुन सकें कि मेरे पास 150 बॉडीगार्ड हैं. ये बातें खुद ही बनाई गई थीं. आपको इंटरनेट पर एक भी ऐसी क्लिप नहीं मिलेगी, जिसमें मैं कह रही हूं कि मेरे पास 150 बॉडीगार्ड हैं."

उन्होंने आगे कहा, "जीशान (जीशान कादरी) इस बारे में मजाक कर रहे थे. मैंने उन्हें बताया था कि मेरे पास 150 से ज्यादा स्टाफ मेंबर हैं, और उन्होंने इसे बॉडीगार्ड में बदल दिया".

‘मैंने कभी झूठ नहीं बोला'

अपने बिजनेस के बारे में और बात करते हुए, उन्होंने कहा, "मेरे पास एक टेक्सटाइल फैक्ट्री, एक फार्मा फैक्ट्री और एक गिफ्ट फैक्ट्री है. लेकिन सच कहूं तो, मैं आपको सब कुछ नहीं दिखा सकती. मैंने घर का टूर या फैक्ट्री का टूर देने के लिए सिर्फ इसलिए हां कहा ताकि यह साबित कर सकूं कि मेरे सपोर्टर्स झूठे नहीं थे और मैंने कभी झूठ नहीं बोला".

टीवी सीरियल में आएंगी नजर

इस इंटरव्यू के दौरान तान्या ने ये भी बताया कि अब उनके करियर में भी नया मोड़ आ चुका है. उन्होंने कहा, "मैं अब एक्ट्रेस बन गई हूं". तान्या ने बताया कि प्रोड्यूसर एकता कपूर ने उन्हें एक नए टेलीविजन सीरियल का ऑफर दिया है, और कहा, "अब मैं अपनी डाइट को लेकर सावधान हूं".

तान्या बिग बॉस 19 की फाइनलिस्ट में से एक थीं और चौथे नंबर पर बाहर हो गई थीं. गौरव खन्ना विनर बने. इस शो में आने के बाद से ही वह चर्चा में हैं. उनके ढेरों वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हैं और अब वह टीवी सीरियल में भी नजर आने वाली हैं. ऐसे में कहा जा सकता है कि बिग बॉस उनकी जिंदगी और उनके करियर के लिए एक अहम मोड़ साबित हुआ है.

