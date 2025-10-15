बाल झड़ने की वजह सिर्फ पानी और शैम्पू नहीं, इस विटामिन की कमी से भी उड़ जाते हैं बाल

Reasons of Hair Fall: आजकल बाल झड़ना एक आम समस्या बन चुकी है. हर उम्र के लोग इससे परेशान हैं चाहे वो युवा हों या बुजुर्ग. हम अक्सर इसका कारण शैम्पू, प्रदूषण या तनाव को मानते हैं, और तुरंत हेयर प्रोडक्ट्स बदलने लगते हैं. लेकिन, क्या आपने कभी सोचा है कि बालों का झड़ना आपके शरीर के अंदर चल रही पोषण की कमी का संकेत भी हो सकता है? हम जो खाते-पीते हैं उसका असर हमारे बालों पर भी पड़ता है. बालों की समस्याएं दिन-प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही हैं. बच्चों तक के बाल गिर रहे हैं और बालों के सफेद होने के बारे में तो क्या ही कहें. सबसे पहले आपको कारण जानने की जरूरत है कि ऐसा क्यों हो रहा है. अगर पोषण और खानपान की बात करें तो विटामिन डी की कमी, बालों की जड़ों को कमजोर कर सकती है. चलिए जानते हैं विटामिन डी की कमी कैसे बालों को प्रभावित करती है और आप इसे कैसे पहचान सकते हैं.

विटामिन डी क्या है और इसका काम क्या है?

विटामिन डी एक जरूरी पोषक तत्व है जो शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है और हड्डियों को मजबूत बनाता है. लेकिन, इसके अलावा यह बालों के रोम (Hair follicles) को भी स्वस्थ बनाए रखता है. जब शरीर में विटामिन डी की मात्रा कम हो जाती है, तो बालों की जड़ें कमजोर होने लगती हैं और बाल झड़ने लगते हैं.

विटामिन डी की कमी के लक्षण (Symptoms of Vitamin D Deficiency)

अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है, तो आपको ये लक्षण महसूस हो सकते हैं:

बालों का तेजी से झड़ना या पतला होना

सिर की त्वचा में रूखापन या खुजली

थकान और कमजोरी

हड्डियों में दर्द या कमजोरी

अगर ये लक्षण लगातार बने रहें, तो डॉक्टर से जांच करवाना जरूरी है.

सिर्फ शैम्पू बदलना काफी नहीं

बहुत से लोग बाल झड़ने पर तुरंत शैम्पू या तेल बदलते हैं. लेकिन, अगर समस्या शरीर के अंदर है, तो बाहरी उपाय ज्यादा असर नहीं करेंगे. हेयर प्रोडक्ट्स सिर्फ सतही इलाज हैं, असली समाधान है शरीर को अंदर से पोषण देना.

विटामिन डी कैसे पाएं?

विटामिन डी पाने के लिए आपको इन स्रोतों पर ध्यान देना चाहिए:

धूप: सुबह की हल्की धूप में रोजाना 15–20 मिनट रहना फायदेमंद है.

खानपान: अंडे की जर्दी, मशरूम, फोर्टिफाइड दूध और अनाज, फैटी फिश जैसे सैल्मन और टूना.

सप्लीमेंट्स: अगर खानपान से पर्याप्त विटामिन डी नहीं मिल रहा, तो डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट्स लिए जा सकते हैं.

लाइफस्टाइल में बदलाव

विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए सिर्फ खानपान ही नहीं, बल्कि लाइफस्टाइल में भी बदलाव जरूरी है.

रोजाना हल्की एक्सरसाइज करें.

तनाव कम करें, मेडिटेशन और योग मददगार हो सकते हैं.

नींद पूरी लें. कम नींद भी बालों को नुकसान पहुंचा सकती है.

एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं?

हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि विटामिन डी की कमी भारत में तेजी से बढ़ रही है, खासकर शहरी लाइफस्टाइल के कारण जहां लोग धूप से दूर रहते हैं. बालों का झड़ना इसका शुरुआती संकेत हो सकता है, जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

बालों का झड़ना सिर्फ बाहरी समस्या नहीं है, बल्कि यह शरीर के अंदर पोषण की कमी का संकेत भी हो सकता है. विटामिन डी की कमी एक बड़ा कारण है, जिसे समय रहते पहचानना और सुधारना बेहद जरूरी है. अगली बार जब आपके बाल झड़ें, तो सिर्फ शैम्पू बदलने से पहले अपने खानपान और लाइफस्टाइल पर भी नजर डालें.

