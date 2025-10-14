विज्ञापन
विशेष लिंक

बेवजह उदासी और रोने का करे मन, कहीं आपके शरीर में इस चीज की कमी तो नहीं? जरूर कराएं टेस्ट

Vitamin Deficiency: अगर आपको बिना किसी कारण के बार-बार उदासी महसूस होती है या रोने का मन करता है, तो यह सिर्फ भावनात्मक नहीं शरीर में एक जरूरी पोषक तत्व की कमी का संकेत भी हो सकता है. जानिए कौन-सी कमी इसके पीछे जिम्मेदार हो सकती है.

Read Time: 4 mins
Share
बेवजह उदासी और रोने का करे मन, कहीं आपके शरीर में इस चीज की कमी तो नहीं? जरूर कराएं टेस्ट
Vitamin Deficiency: कौन-सी कमी आपके मन की उदासी और रोने की भावना के पीछे छिपी हो सकती है.

Sadness Causes: आजकल बहुत से लोग यह महसूस करते हैं कि सब कुछ ठीक होते हुए भी मन उदास रहता है. कोई दुखद घटना नहीं हुई, कोई तनाव नहीं है, फिर भी दिल भारी लगता है और रोने का मन करता है. इसे अक्सर लोग भावनात्मक कमजोरी या ओवरथिंकिंग मान लेते हैं, लेकिन कई बार इसका कारण शारीरिक पोषण की कमी भी हो सकता है. विशेषज्ञों के अनुसार, कुछ खास विटामिन और मिनरल्स की कमी हमारे मूड, भावनाओं और मानसिक संतुलन को प्रभावित करती है. आइए जानते हैं कि कौन-सी कमी आपके मन की उदासी और रोने की भावना के पीछे छिपी हो सकती है.

किस विटामिन की कमी से बेवजह उदासी रहती है? (Deficiency of Which Vitamin Causes Unexplained Sadness?)

1. विटामिन B12 की कमी

विटामिन B12 हमारे ब्रेन और नर्वस सिस्टम के लिए बेहद जरूरी है. इसकी कमी से थकान, चिड़चिड़ापन, ध्यान की कमी और डिप्रेशन जैसे लक्षण सामने आते हैं. यह विटामिन सेरोटोनिन नामक हार्मोन के निर्माण में मदद करता है, जो मूड को स्थिर रखने में सहायक होता है.

ये भी पढ़ें: किस विटामिन की कमी से होने लगती है बेचैनी और घबराहट?

कैसे पाएं B12?

अंडे, दूध, दही, मछली और चिकन में यह भरपूर होता है. शाकाहारी लोगों को इसकी कमी ज्यादा होती है, इसलिए डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट लेना फायदेमंद हो सकता है.

2. विटामिन D की कमी

विटामिन D को अक्सर हड्डियों से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन यह मूड और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है. इसकी कमी से उदासी, थकान, चिंता और रोने की भावना बढ़ सकती है. धूप की कमी वाले लोगों में यह समस्या आम है.

कैसे पाएं विटामिन D?

  • सुबह की धूप में 15–20 मिनट रोज बैठें.
  • अंडे की जर्दी, मशरूम, फोर्टिफाइड दूध और अनाज खाएं.
  • जरूरत हो तो डॉक्टर से सलाह लेकर सप्लीमेंट लें.

3. आयरन की कमी (एनीमिया)

आयरन की कमी से शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति कम हो जाती है, जिससे थकान, चक्कर, ध्यान की कमी और मानसिक अस्थिरता हो सकती है. यह भी उदासी और रोने की भावना को बढ़ा सकती है.

ये भी पढ़ें: इस मसाले को पानी में उबालकर पिएं, अपने आप गायब हो जाएगा गठिया और जोड़ों का दर्द

कैसे पाएं आयरन?

  • चुकंदर, अनार, हरी पत्तेदार सब्ज़ियां, गुड़ और दालें खाएं.
  • विटामिन C के साथ आयरन लेने से उसका अवशोषण बेहतर होता है.

4. मैग्नीशियम की कमी

मैग्नीशियम एक ऐसा मिनरल है जो तनाव को कंट्रोल करता है और नर्वस सिस्टम को शांत रखता है. इसकी कमी से बेचैनी, घबराहट, नींद की कमी और भावनात्मक अस्थिरता हो सकती है.

कैसे पाएं मैग्नीशियम?

कद्दू के बीज, बादाम, पालक, ब्राउन राइस और डार्क चॉकलेट में भरपूर मात्रा में होता है.

Latest and Breaking News on NDTV

5. विटामिन C

विटामिन C शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और तनाव से लड़ने में मदद करता है. इसकी कमी से थकान, चिड़चिड़ापन और मानसिक थकावट हो सकती है.

कैसे पाएं विटामिन C?

आंवला, नींबू, संतरा, अमरूद, टमाटर और हरी मिर्च में भरपूर मात्रा में होता है.

अगर आपको बार-बार बेवजह उदासी, रोने की भावना, थकान या चिड़चिड़ापन महसूस होता है, तो इसे सिर्फ भावनात्मक समस्या न समझें. यह आपके शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी का संकेत हो सकता है.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Vitamin Deficiency, Sadness Causes, Nutrient Deficiency, Mood Swings, Vitamin B12 Deficiency Symptoms, Vitamin D, Iron Deficiency, Why Do I Feel Sad Without Reason, Can Vitamin Deficiency Cause Depression, Signs Of Vitamin B12 Deficiency In Mood, How Vitamin D Affects Emotions, Mental Health And Nutrition Connection, Mood Disorders Due To Vitamin Deficiency, Natural Remedies For Sadness And Fatigue, Foods Rich In Vitamin B12, D, And Iron
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com