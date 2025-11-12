विज्ञापन
विशेष लिंक

तीन दोषों को बैलेंस कर, कैंसर से लड़ने में भी सहायक है गिलोय, बढ़ाता है इम्यूनिटी, जानें सेवन करने का तरीका

Giloy Benefits In Hindi: गिलोय का सेवन सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं माना जाता है. क्या आप जानते हैं कि ये आपको क्या-क्या फायदे दे सकता है. आइए यहां जानिए.

Read Time: 3 mins
Share
तीन दोषों को बैलेंस कर, कैंसर से लड़ने में भी सहायक है गिलोय, बढ़ाता है इम्यूनिटी, जानें सेवन करने का तरीका
Giloy Benefits: गिलोय शरीर को कई बड़े फायदे देती है.

Giloy Ke Fayde: जरूरी नहीं कि हर शारीरिक समस्या के लिए दवाओं का सहारा लिया जाए. आयुर्वेद में कई ऐसी औषधियां हैं, जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों में भी लड़ने में सहायक है. भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अनुसार, गिलोय एक ऐसी जड़ी-बूटी है जो शरीर के तीन मुख्य दोषों वात, पित्त और कफ को संतुलित करती है. यह आयुर्वेद में बहुत गुणकारी मानी जाती है. गिलोय को गुडूची या अमृता भी कहते हैं. यह एक लता होती है जिसके तने और पत्तों का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है.

इसे भी पढ़ें: हेल्दी रहने की 5 देसी आदतें, जिन्हें हमारी नानी करती थीं फोलो, आज Science भी मान रहा इनका लोहा

क्यों खास है गिलोय?

गिलोय में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं. ये शरीर की कोशिकाओं को नुकसान से बचाते हैं और इम्यूनिटी बढ़ाते हैं. इसके अलावा, गिलोय में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, यानी यह सूजन को कम करती है. सबसे खास बात यह है कि इसमें कैंसर रोधी गुण भी मौजूद हैं, जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से लड़ने में मदद कर सकते हैं.

गिलोय के चमत्कारिक फायदे | Miraculous benefits of Giloy

गिलोय कई आम बीमारियों में राहत देती है. बुखार होने पर गिलोय का सेवन जल्दी आराम दिला सकता है. पीलिया में यह लिवर को मजबूत बनाने में मददगार है. गठिया के दर्द और जोड़ों की सूजन में यह बहुत फायदेमंद है. डायबिटीज के मरीजों के लिए भी गिलोय फायदेमंद है. यह ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में सहायक है. कब्ज, एसिडिटी और अपच जैसी पेट की समस्याओं में यह पाचन तंत्र को सुधारती है. मूत्र संबंधी समस्याओं जैसे जलन या संक्रमण में भी गिलोय राहत पहुंचाती है.

इसे भी पढ़ें: आपकी ये एक गलती हार्ट और किडनी को कर रही खराब, विटामिन D सप्लीमेंट लेने से पहले ये पढ़ लें

आयुर्वेद के अनुसार, शरीर में वात, पित्त और कफ का असंतुलन ही बीमारियों का मुख्य कारण होता है. गिलोय इन तीनों दोषों को संतुलित करती है. वात दोष से होने वाली बेचैनी, पित्त से जलन और कफ से भारीपन में यह कंट्रोल लाती है. इससे शरीर हेल्दी और एनर्जेटिक रहता है.

गिलोय का सेवन कैसे करें?

गिलोय का उपयोग आसान है. इसका काढ़ा बनाकर पी सकते हैं, चूर्ण के रूप में ले सकते हैं या टैबलेट भी उपलब्ध हैं. लेकिन, किसी भी औषधि की तरह इसे डॉक्टर या आयुर्वेद विशेषज्ञ की सलाह के बाद लेना चाहिए.

Asthma Treatment | अस्थमा: लक्षण, कारण, इलाज | Asthma/Dama ke Lakshan, Ilaj

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Giloy Benefits, Giloy Benefits In Hindi, Giloy For Immunity, Giloy Fights Cancer, Giloy Ayurvedic Uses, Giloy Tridosh Balance, How To Consume Giloy, Giloy For Chronic Diseases, Giloy Juice Benefits, Giloy Tablet Dosage, Giloy For Vata Pitta Kapha, Giloy Home Remedy, How Giloy Helps Fight Cancer, Best Way To Take Giloy, Giloy Side Effects And Benefits
Get App for Better Experience
Install Now