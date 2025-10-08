खाली पेट गिलोय का पीने से क्या होता है?

Giloy Benefits: गिलोय को आयुर्वेद में अमृता या गुडुची भी कहा जाता है. इसमें मौजूद तत्व संक्रमण, एलर्जी, पाचन संबंधी समस्याएं और कमजोर इम्यूनिटी जैसी परेशानियों से राहत दिलाने में मदद करते हैं. ऐसे में अगर कोई प्राकृतिक और सस्ता उपाय रोजाना अपनाकर शरीर को अंदर से मजबूत बनाने की सोच रहा है, तो गिलोय के पानी को अपने रूटीन में जरूर शामिल करें. यह न केवल शरीर को रोगों से लड़ने की ताकत देगा, बल्कि यह पाचन तंत्र को मजबूत बनाएगा और त्वचा को ठीक रखने में भी मदद करेगा. तो चलिए अब विस्तार से जानते हैं गिलोय का पानी पीने के क्या-क्या फायदे हैं और इसका सेवन किसे करना चाहिए?

गिलोय का पानी पीने से क्या होता है | Can We Drink Giloy Water In An Empty Stomach?

इम्यूनिटी: गिलोय का पानी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है. यह संक्रमण से लड़ने में मदद करता है और बार-बार बीमार पड़ने की समस्या से राहत दिला सकता है. इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आप गिलोय का पानी पी सकते हैं.

पाचन: गिलोय का पानी पाचन को ठीक रख सकता है और पेट की गैस, कब्ज, अपच और एसिडिटी जैसी समस्याओं को दूर कर सकता है. नियमित रूप से इस पानी का सेवन पेट से जुड़ी दिक्कतों से राहत दिला सकता है.

स्ट्रेस: गिलोय में मानसिक शांति देने वाले गुण पाए जाते हैं, जो तनाव और नींद न आने की समस्या को कम करने में मदद कर सकते हैं. रोजाना गिलोय के पानी का सेवन चिंता और तनाव को दूर करने में मदद कर सकता है.

डायबिटीज: गिलोय के पानी में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं, ऐसे में अगर रोजाना इस पानी का सेवन मधुमेह के रोगी करते हैं तो उनके लिए ये फायदेमंद साबित हो सकता है.

गिलोय का पानी कैसे बनाएं?

3 से 4 इंच ताजा गिलोय का टुकड़ा लें.

इसे छोटे टुकड़ों में काटकर एक गिलास पानी में रातभर भिगो दें.

सुबह इसे हल्की आंच पर तब तक उबालें जब तक पानी आधा न हो जाए और फिर छानकर खाली पेट पिएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)