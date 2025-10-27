गिलोय के काढ़े से मिलेंगे जबरदस्त फायदे, डेंगू के साथ इन बीमारियों में भी है असरदार

Giloy ke fayde : गिलोय एक प्रकार की बेल होती है, जिसमें मौजूद आयरन, कॉपर, कैल्शियम, जिंक, फास्फोरस, पामेरियन, गिलोइन, टिनोस्पोरिक एसिड जैसे अन्य पोषक तत्व होते हैं. ये सारे पोषक तत्व आपकी अच्छी सेहत के लिए वरदान साबित हो सकते हैं. गिलोय पान की पत्तियों जैसा दिखता है और ऐसा भी माना जाता है कि गिलोय की बेल जिस पेड़ पर चढ़ती है, उसके गुणों को भी अपने अंदर समाहित कर लेती है.

गिलोय में अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होने के साथ इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी और कैंसर रोधी गुण भी पाए जाते हैं, इन्हीं पोषक तत्वों के कारण गिलोय बुखार, पीलिया, गठिया, कब्ज और अपच जैसी अन्य समस्याओं में असरदार साबित होता है. इसके अलावा गिलोय कैसे आपकी सेहत को लाभ पहुंचाती है, आज के इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं....

गिलोय के फायदे - Benefits of Giloy

गिलोय में मौजूद एंटीपायरेटिक गुण डेंगू में होने वाले बुखार को कंट्रोल करने में मदद करता है और साथ ही यह डेंगू के कारण गिरे हुए प्लेटलेट्स के स्तर को बढ़ाने में भी मदद करता है.

गिलोय के रोजाना सेवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सकती है और सर्दी-जुकाम जैसे अन्य बीमारियों के संक्रमण से बचाव करने में मदद मिलती है, गिलोय इम्यूनिटी को काफी तेजी से बूस्ट करता है.

अगर आप रोजाना गिलोय के तने को काट कर पानी में उबालने के बाद उसको छान कर पीते हैं, तो इससे आपके शरीर में मौजूद विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते है और आपके शरीर का खून साफ होता है साथ ही खून साफ होने की वजह से चेहरे पर होने वाले कील-मुंहासे, एक्ने, और अन्य चर्म रोग से राहत मिल सकती है.

जोड़ों के दर्द से राहत - Judon ke dard me giloy hai faydemand

गिलोय के तनों को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर रोजाना दूध के साथ सेवन करने से शरीर में जोड़ों के दर्द के साथ गठिया के मरीजों को भी राहत मिल सकती है. ऐसा करने से आपको शरीर में हो रहे किसी भी प्रकार के दर्द से तुरंत छुटकारा मिल सकता है.

Photo Credit: Canva

(रोजाना गिलोय का इस्तेमाल टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों के लिए भी फायदेमंद साबित हो सकता है. क्योंकि इसमें मौजूद हाइपोग्लाइसेमिक गुण शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करने में मदद करके शुगर को कंट्रोल कर सकता है)

प्रस्तुती- Bobby Raj

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)