गिलोय की डंडी नहीं, पत्तियां हैं असली चमत्कार, फायदे इतने कि आप कभी सोच भी नहीं सकते

Giloy Leaves Benefits: गिलोय नाम सुनते ही हमारे दिमाग उसकी डंडियां ही आती हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि गिलोय के पत्ते भी किसी वरदान से कम नहीं होते. यहां जानें ऐसे फायदे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा.

Giloy Ki Patti Ke Fayde: गिलोय की पत्तियां भी औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं.

Giloy Leaves Benefits In Hindi: आयुर्वेद में हमने कई औषधियों के बारे में सुना है. हर कोई हेल्दी रहने और बीमारियों को दूर रखने के लिए नेचुरल उपायों पर ही भरोसा करता है. ऐसे में गिलोय को कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है. गिलोय एक बेलनुमा औषधीय पौधा है. इसे आयुर्वेद में गुडूची या अमृता कहा जाता है. आमतौर पर लोग इसके तने का रस निकालकर सेवन करते हैं, लेकिन गिलोय की पत्तियां भी औषधीय गुणों से भरपूर होती हैं. गिलोय की पत्तियां हरे रंग की, दिल के आकार की होती हैं और इनमें एंटीऑक्सिडेंट, एंटीबायोटिक और एंटीइंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं. ये शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के साथ-साथ कई बीमारियों से बचाव में भी मदद करती हैं.

गिलोय की पत्तियों के चमत्कारी फायदे (Miraculous Benefits of Giloy Leaves)

1. इम्यूनिटी को मजबूत बनाती हैं

गिलोय की पत्तियों में एंटीऑक्सिडेंट्स होते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं. नियमित सेवन से सर्दी-जुकाम, वायरल और मौसमी बीमारियों से बचाव होता है.

2. बुखार में असरदार

डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर में गिलोय की पत्तियों का काढ़ा बॉडी टेंपरेचर को कंट्रोल करता है. यह कमजोरी दूर करने में भी मदद करता है.

3. पाचन तंत्र को सुधारती हैं

गिलोय की पत्तियां जठराग्नि को संतुलित करती हैं और गैस, अपच, कब्ज जैसी समस्याओं से राहत देती हैं. यह आंतों को साफ करने में भी सहायक है.

4. ब्लड शुगर को कंट्रोल करती हैं

डायबिटीज के मरीजों के लिए गिलोय की पत्तियां ब्लड ग्लूकोज लेवल को संतुलित करने में मदद करती हैं. यह इंसुलिन सेंसिटिविटी को बेहतर बनाती हैं.

5. स्किन और बालों के लिए फायदेमंद

गिलोय की पत्तियों का रस त्वचा की एलर्जी, मुंहासे और दाग-धब्बों को कम करता है. बालों में लगाने से डैंड्रफ और बालों का झड़ना भी कम होता है.

कैसे करें उपयोग?

काढ़ा बनाकर: गिलोय की पत्तियों को पानी में उबालकर काढ़ा बनाएं और सुबह खाली पेट सेवन करें.
रस निकालकर: पत्तियों को पीसकर छान लें और 1–2 चम्मच रस रोज लें.
पेस्ट बनाकर: त्वचा पर लगाने के लिए पत्तियों का पेस्ट बनाएं और प्रभावित जगह पर लगाएं.

इन बातों का रखें ख्याल

  • गिलोय की पत्तियां प्राकृतिक रूप से सुरक्षित होती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में सेवन करने से पाचन में गड़बड़ी हो सकती है.
  • गर्भवती महिलाएं और छोटे बच्चे डॉक्टर की सलाह से ही इसका सेवन करें.
  • अगर आप किसी दवा का सेवन कर रहे हैं, तो पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

गिलोय की पत्तियां एक प्राकृतिक चमत्कार हैं. ये न सिर्फ इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, बल्कि शरीर को कई बीमारियों से बचाने में भी मदद करती हैं. अगर आप अब तक सिर्फ गिलोय की डंडी को औषधि मानते थे, तो अब समय है कि पत्तियों को भी अपने रूटीन में शामिल करें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

