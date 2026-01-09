सिर्फ एक काम करके इस महिला ने घटाया 86 किलो वजन, आप भी जानिए Weight Loss का सीक्रेट फॉर्मूला

Weight Loss Secret: जब बात वजन घटाने (Weight Loss) की आती है, तो हमारे दिमाग में सबसे पहले जिम की भारी मशीनें या उबला हुआ बेस्वाद खाना आता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि वजन घटाना सिर्फ पसीना बहाने का खेल नहीं है, बल्कि यह आपके दिमाग और आपकी आदतों का खेल है? अक्सर लोग जोश-जोश में डाइट और वर्कआउट शुरू तो कर देते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में हिम्मत हार जाते हैं.

वजन घटाने के सफर में सबसे बड़ी चुनौती कसरत या डाइट नहीं, बल्कि 'कंसिस्टेंसी' यानी लगातार उस पर टिके रहना है. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक महिला की कहानी खूब वायरल हो रही है, जिसने बिना किसी जादुई दवाई के पूरे 86 किलो वजन कम करके दुनिया को हैरान कर दिया है. आइए जानते हैं उनका वो आसान सा तरीका जिसे आप भी आज ही शुरू कर सकते हैं.

अमेरिका की 'कैम' (Kam) ने कैसे किया कमाल?

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर 'कैम' नाम की एक महिला ने अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर की है. उन्होंने अपनी दो तस्वीरें शेयर कीं—एक पुरानी और एक नई. पुरानी तस्वीर में उन्होंने अपनी एक डायरी (Journal) दिखाई है, जिसमें उन्होंने अपनी वेट लॉस से पहले की फोटो लगाई थी और साथ में लिखा था, "याद रखो कि तुमने ये क्यों शुरू किया था".

दूसरी फोटो में वो बिल्कुल फिट और कॉन्फिडेंट नजर आ रही हैं. कैम ने बताया कि उन्होंने कुल 190 पाउंड (यानी लगभग 86 किलो) वजन कम किया है. जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने यह कैसे किया, तो उन्होंने सबसे ज्यादा क्रेडिट अपनी 'डायरी लिखने' की आदत को दिया.

ये भी पढ़ें: मिनोक्सिडिल लगाने से मौत! जानें Minoxidil कैसे काम करता है, इसके फायदे और नुक्सान

One of the things I did to hold myself accountable on my weight loss journey was a journal. I put images to remind me why I started, inspirational sayings, affirmations, etc. I journaled what I ate, how much water I drank, workouts, etc. It helped SO much. 🫶🏻 pic.twitter.com/i4fH8zn7zD — Kam (@PatsKam) January 4, 2026

क्या है ये 'डायरी वाला नुस्खा'?

कैम ने बताया कि खुद को अनुशासन में रखने के लिए वो एक डायरी लिखती थीं. इसमें वो सिर्फ ये नहीं लिखती थीं कि उन्होंने क्या खाया, बल्कि वह अपनी प्रेरणा के लिए अच्छी बातें, कोट्स और खुद को हिम्मत देने वाली बातें जानकारी भी लिखती थीं.

वो रोज नोट करती थीं:

उन्होंने पूरे दिन में कितना पानी पिया?

आज कौन सी एक्सरसाइज की?

खाने में क्या-क्या लिया?

काम के मुताबिक, जब आप अपनी हर छोटी चीज को कागज पर उतारते हैं, तो आप खुद के प्रति ईमानदार हो जाते हैं और आपका लक्ष्य आपको बिल्कुल सामने नजर आता है.

क्या विज्ञान भी इसे सही मानता है?

अगर आपको लग रहा है कि डायरी लिखने से क्या होगा, तो जरा इन वैज्ञानिक रिसर्च पर नजर डालिए. हार्वर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक, लगभग 1,700 लोगों पर की गई एक स्टडी में पाया गया कि जो लोग अपने खाने-पीने का रोजाना रिकॉर्ड रखते थे, उन्होंने उन लोगों के मुकाबले दोगुना वजन कम किया जो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं रखते थे.

इसी तरह, साल 2012 में मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी साइटेड 'जर्नल ऑफ द एकेडमी ऑफ न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स' में छपी एक रिसर्च बताती है कि डायरी लिखने वाले लोगों ने दूसरों के मुकाबले 6 पाउंड (करीब 3 किलो) ज्यादा वजन कम किया.

कैसर परमानेंट सेंटर फॉर हेल्थ रिसर्च के शोधकर्ता जैक होलिस का कहना है कि, "आप जितना ज्यादा रिकॉर्ड रखेंगे कि आपने क्या खाया है, उतना ही ज्यादा वजन आप कम कर पाएंगे."

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)