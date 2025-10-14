विज्ञापन
विशेष लिंक

क्या सेब लिवर के लिए फायदेमंद है?

Apple For Liver Health: तो आइए जानते हैं कि सेब लिवर को कैसे ठीक रख सकता है और इसे अपने खाने में शामिल करने के क्या फायदे हैं. 

Read Time: 2 mins
Share
क्या सेब लिवर के लिए फायदेमंद है?
फैटी लिवर में सेब खा सकते हैं क्या?

Apple For Liver Health: सेब अनेक पोषक तत्वों का भंडार है, जो शरीर को अंदर से स्वस्थ और मजबूत बनाने में मदद कर सकता है, इसका सेवन न केवल हार्ट, दिमाग और स्किन के लिए फायदेमंद है, बल्कि लिवर के लिए भी लाभदायक है.  तो आइए जानते हैं कि सेब लिवर को कैसे ठीक रख सकता है और इसे अपने खाने में शामिल करने के क्या फायदे हैं. 

क्या सेब लिवर के लिए अच्छा है?

सेब में पाया जाने वाला पेक्टिन नामक घुलनशील फाइबर शरीर से टॉक्सिनस से बाहर निकालने में मदद कर सकता है.  ये फाइबर लिवर पर काम का बोझ कम करता है और उसे साफ रखने में मदद कर सकता है. जब लिवर पर ज्यादा टॉक्सिन जमा हो जाते हैं, तो उसकी फंगक्शनिंग स्लो हो जाती है, लेकिन क्या आप जानते हैं? सेब में कुछ ऐसे तत्व पाए जानते हैं जो लिवर को डिटॉक्स करने में मदद कर सकते हैं.  

इसे भी पढ़ें: Diwali Aur Dry Fruits: बादाम खाने के फायदे और नुकसान, जानें असली है या नहीं और एक दिन में कितने खाएं?

एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर: सेब क्वेरसेटिन, कैटेचिन और फ्लेवोनॉयड्स जैसे शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, जो लिवर की कोशिकाओं को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से दूर रखने में मदद कर सकते हैं, जो कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाते हैं. नियमित रूप से सेब का सेवन लिवर को लंबे समय तक स्वस्थ और एक्टिव बनाए रख सकता है.

फैट: गलत खान-पान के कारण फैटी लिवर की समस्या आजकल आम हो गई है, लेकिन क्या आप जानते हैं? सेब में मौजूद फाइबर और पॉलीफेनॉल्स शरीर में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को कंट्रोल में रख सकते हैं, जो फैट को लिवर में जमा नहीं होने देते हैं और फैटी लिवर की समस्या से बचाते हैं. 

Watch Video: 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Benefits Of Apple, Benefit Of Apple For Fatty Live, Lifestyle, Which Fruit Is Best For The Liver, Which Fruit Cleanses The Liver
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com