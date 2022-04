Foods For Liver Health: डेली इन 5 चीजों को डाइट में शामिल करने से कभी नहीं होगी लीवर की बीमारी और बढ़ेगी इसकी कैपेसिटी

Foods For Liver Health: लीवर शरीर को डिटॉक्सीफाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है

खास बातें आपका लीवर शरीर को साफ और डिटॉक्सीफाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है

तले हुए फूड्स और अल्कोहोलिक वेबरेज खाने से लीवर की बीमारियां हो सकती हैं,

यंग लीवर के लिए हेल्दी फूड्स को डाइट में शामिल करें.

How To Keep My Liver Healthy: आपका लीवर शरीर को साफ और डिटॉक्सीफाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. तले हुए फूड्स खाने, अल्कोहोलिक वेबरेज और कैफीनयुक्त पेय पदार्थों का सेवन, हाई सोडियम वाले प्रोसेस्ड फूड्स जैसे सॉसेज या केक और कुकीज जैसे हाई शुगर वाले फूड्स का नियमित सेवन, आपके लीवर के स्वास्थ्य पर कहर बरपा सकता है और बदले में आपको लीवर की बीमारियों का शिकार बना सकता है. इसलिए इन फूड्स से परहेज करके और लीवर के लिए हेल्दी फूड्स को डाइट में शामिल करके अपने शरीर के इस दूसरे सबसे बड़े अंग की देखभाल करना काफी महत्वपूर्ण है. लीवर के हेल्दी रखने के तरीके (Ways To Keep Liver Healthy) में एक हेल्दी डाइट भी शामिल है. कुछ फूड्स हैं जिनका सेवन कर आप लीवर की कार्यक्षमता को बढ़ा सकते हैं.

हेल्दी लीवर के लिए शानदार फूड्स | Great Foods For A Healthy Liver