How Much Walking Is Required To Lose 1 Kg Of Body Weight: वजन घटाने (Weight Loss) की बात आते ही हमारे दिमाग में जिम की भारी मशीनें और पसीने से तर-बतर कर देने वाली एक्सरसाइज आने लगती है. बहुत से लोग वॉकिंग को 'हल्का' समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिना जिम जाए भी आप सिर्फ पैदल चलकर वजन कम कर सकते हैं? फिटनेस कोच और वेट लॉस एक्सपर्ट अंजलि सचानने हाल ही में बताया कि वॉकिंग फैट बर्न करने का एक बेहद असरदार तरीका है. आइए जानते हैं कि 1 किलो फैट कम करने के लिए आपको असल में कितने कदम चलने होंगे.

1 किलो फैट और कैलोरी का गणित

एक्सपर्ट अंजलि सचान के अनुसार, 1 किलो शरीर का फैट लगभग 7,700 कैलोरी के बराबर होता है. यह पानी का वजन या सूजन नहीं, बल्कि शरीर में जमा असली जिद्दी फैट होता है. चूंकि फैट शरीर में जमा एक ऊर्जा (Energy) है, इसलिए इसे जलाने में थोड़ा समय लगता है. पर अच्छी बात यह है कि एक बार जब यह जल जाता है, तो हमेशा के लिए खत्म हो जाता है.

1,000 कदम चलने से कितनी कैलोरी जलती है?

अंजलि बताती हैं कि जब आप 1,000 कदम चलते हैं, तो लगभग 50 से 70 कैलोरी बर्न होती है. पैदल चलते समय हमारी मांसपेशियां काम करती हैं, दिल की धड़कन तेज होती है और शरीर का संतुलन बना रहता है, जिससे कैलोरी खर्च होती है.

1 किलो वजन कम करने के लिए कितने कदम? | How Much Walking Is Required To Lose 1 Kg Of Body Weight

इस बारे में हमने बात की कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्‍टर व‍िकास ठाकरान से. उन्‍होंंने बताया कि यह तय नहीं है कि कौन कितना चल कर कितनी कैलोरी बर्न कर सकता है. वॉक या एक्‍सरसाइज सभी के शरीर पर अलगअलग तरह से असर करती है. वे कहते हैं कि अगर हम कैलोरी का हिसाब लगाएं, तो 1 किलो फैट (7,700 कैलोरी) घटाने के लिए आपको औसतन 1 लाख 28 हजार से लेकर 1 लाख 50 हजार कदमतक चलने की जरूरत होती है. सुनने में यह आंकड़ा बड़ा लग सकता है, लेकिन इसे पूरा करना बहुत आसान है.

कितने दिनों में कम होगा 1 किलो वजन?

अंजलि सचान का कहना है कि अगर आप रोजाना 10,000 से 15,000 कदमचलते हैं, तो महज 10 से 12 दिनोंमें आप 1.5 लाख कदम पूरे कर सकते हैं. इसका मतलब है कि बिना किसी भारी डाइट या जिम के, आप लगभग दो हफ्तों में 1 किलो फैट आसानी से कम कर सकते हैं.

वॉकिंग ही क्यों है सबसे बेस्ट?

एक्सपर्ट ने वॉकिंग के कई शानदार फायदे बताए हैं:

यह कैलोरी जलाती है और धीरे-धीरे स्थायी फैट लॉस करती है.

इसे करने से बहुत ज्यादा भूख नहीं लगती.

यह आपके हार्मोन्स या पीरियड्स साइकिल पर बुरा असर नहीं डालती.

शरीर को बहुत ज्यादा थकाती नहीं है.

यह मानसिक स्वास्थ्य और मूड को भी बेहतर बनाती है.

फैट लॉस कोई जादू नहीं है जो एक दिन में हो जाए. यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है. अंजलि कहती हैं कि फैट एक दिन की भारी एक्सरसाइज से नहीं, बल्कि हर दिन उठाए गए छोटे-छोटे कदमों से ही कम होता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)