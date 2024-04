Explainer: बासी खाने से क्या होता है, कैसे पता चलेगा वो खाने लायक है, कितना बासी खाना है ठीक, बचे हुए खाने को दोबारा गर्म कर खाने से पहले जानें ये जरूरी बातें

फूड सेफ्टी के सही तरीकों को अपनाकर आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि बासी खाना खाने से होने वाले नुकसान न हो सके. इसके लिए आपको फूड और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट के बताए हुए कुछ फैक्ट्स और सेफ्टी टिप्स के बारे में जानना होगा. आइए, इनमें से कुछ अहम नुस्खों के बारे में जानते हैं.

बचे हुए भोजन को कितनी जल्दी रेफ्रिजरेटर में रख दिया जाना चाहिए? (How quickly should leftovers be refrigerated or frozen?)

बैक्टीरिया हमारी दुनिया में हर जगह मौजूद हैं, जिनमें रसोई और उनके भीतर के फूड आइट्म्स भी शामिल हैं. भोजन को खराब करने वाले बैक्टीरिया सही पोषक तत्वों, नमी और तापमान के साथ तेजी से बढ़ सकते हैं. कुछ की संख्या तो 20 मिनट में ही दोगुनी हो जाती है. यह बेहद महत्वपूर्ण फैक्ट है कि कोई भी बचा हुआ खाना जितनी जल्दी हो सके और ज्यादा से ज्यादा दो घंटे के भीतर फ्रिज या फ्रीजर में डाल दिया जाए. आपके फ्रिज को 0 और 5°C के बीच के तापमान पर रखा जाना चाहिए. क्योंकि यह बचे हुए भोजन में फूड प्वाइजनिंग बैक्टीरिया के बढ़ने से रोकता है.

बाहरी तापमान पर रखे भोजन में बैक्टीरिया काफी तेजी से बढ़ सकते हैं (How long are refrigerated leftovers safe to eat?)

फ्रिज में नहीं रखा गया तो बाहरी तापमान पर भोजन में बैक्टीरिया काफी तेजी से बढ़ सकते हैं. इसका मतलब है कि बचा हुआ खाना 5 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर ज्यादा समय तक रहने से खाने के लिए कम सुरक्षित हो जाता है. आपको यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि बचा हुआ खाना फ्रिज में ढका हुआ हो. क्लिंगफिल्म और एयरटाइट ढक्कन हवा को भोजन तक पहुंचने से रोकने में मदद करते हैं. यह जरूरी है, क्योंकि अधिकतर रोग पैदा करने वाले बैक्टीरिया को बढ़ने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है.

बचे हुए यानी बासी भोजन को कितने समय में खा लेना चाहिए? (How long are refrigerated leftovers safe to eat?)

मेडिकल प्रोफेशनल्स के मुताबिक, बचा हुआ खाना दो दिनों के भीतर खा लेना चाहिए. नहीं तो हानिकारक बैक्टीरिया को पनपने का अधिक समय मिल जाता है. दरअसल, लिस्टेरिया जैसे रोगजनक, जो फ्लू जैसे लक्षण पैदा कर सकते हैं, फ्रिज के टेम्परेचर में भी बढ़ सकते हैं और दो दिनों से अधिक होने पर बढ़ने की अधिक संभावना होती है. अगर आपको नहीं लगता कि आप उस समय सीमा के भीतर अपना बचा हुआ खाना खा लेंगे, तो उन्हें डीप फ्रिज करने पर विचार करें. क्योंकि बचे हुए खाने को -18°C पर फ्रीज कर तीन महीने तक रखा जा सकता है.

बासी खाने को दोबारा गर्म करने का सबसे सेफ तरीका क्या है? (What is the safest way to re-heat your leftovers?)

बासी या बचे हुए खाने को दोबारा गर्म करते पूरी तरह गर्म करना चाहिए. अगर ऐसा नहीं है तो इसे न खाएं. बचे हुए खाद्य पदार्थों को कम से कम 165°F (74°C) के आंतरिक तापमान पर दोबारा गर्म किया जाना चाहिए. सॉस, स्ट्यू, सूप और ग्रेवी के लिए, उन्हें कम से कम तीन मिनट तक हिलाते हुए पूरी तरह उबालना सबसे अच्छा है. ये एक्सरसाइज ज्यादातर बैक्टीरिया को मार देगी और मौजूदा गर्मी किसी भी संवेदनशील बैक्टीरिया टॉक्सिन को न्यूट्रल कर देगी.



अगर ओवन में बचा हुआ खाना दोबारा गर्म कर रहे हैं, तो ओवन का तापमान कम से कम 325°F (163°C या गैस मार्क 3) पर सेट करें और भोजन को कम से कम 74°C तक पूरी तरह गर्म करने के लिए पर्याप्त समय तक बेक करें. अगर आप बचे हुए भोजन को माइक्रोवेव में दोबारा गर्म कर रहे हैं, तो आपको यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि खाने से पहले उनका आंतरिक तापमान 74°C तक पहुंच जाए.

धीमी कुकर का उपयोग करके भोजन को दोबारा गर्म करना एक अच्छा विचार नहीं है. क्योंकि अगर भोजन कई घंटों तक 165°F से कम तापमान पर रहता है, तो इससे बैक्टीरिया का विकास हो सकता है और फूड प्वाइजनिंग का खतरा बढ़ जाता है.

क्या बचे हुए भोजन को एक से अधिक बार गर्म कर सकते हैं? (Can you reheat leftovers more than once?)

आपको वास्तव में बचे हुए भोजन को एक से अधिक बार गर्म नहीं करना चाहिए. हर बार जब कोई भोजन गर्म और ठंडा होता है, तो यह किसी भी हानिकारक बैक्टीरिया को फिर से पनपने के लिए सही तापमान और जरूरी समय मुहैया कराता है. इसके बाद अगली बार जब आप बचे हुए भोजन को गर्म करेंगे तो गर्मी के लिए मौजूद सभी बैक्टीरिया को मारना मुश्किल हो जाएगा. अगर आपको नहीं लगता कि आप दो दिनों के भीतर अपना सारा बचा हुआ खाना खा लेंगे, तो उन्हें फ्रिज करने पर विचार करें.

क्या आप टेकअवे फूड को दोबारा गर्म कर सकते हैं? (Can you reheat a takeaway?)

आप टेकअवे फूड आइटम्स को सुरक्षित रूप से दोबारा गर्म कर सकते हैं या नहीं, यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने इसे कैसे स्टोर किया है. अगर इसे आपकी कार के पीछे गर्म रखा गया था या आपके घर में कमरे के तापमान पर दो घंटे से अधिक समय तक छोड़ दिया गया था, तो भोजन में फूड प्वाइजनिंग का खतरा हो सकता है. खासकर अगर आप इसे पहले ही छू चुके हैं या आंशिक रूप से खा चुके हैं तो ज्यादा सावधान रहें.

अगर आपने भोजन को ज्यादा नहीं छुआ है और खरीदने के दो घंटे के भीतर इसे फ्रीज में स्टोर कर दिया है, तो टेकअवे को दोबारा गर्म करना सुरक्षित है. बशर्ते कि अगली बार जब इसे खाया जाए तो इसे पहले कम से कम 74 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक गर्म किया जाए.

पके हुए चावल को स्टोर करना सबसे ज्यादा जोखिम भरा काम

पके हुए चावल से बने फूड आइटम्स को स्टोर करने और दोबारा गर्म कर खाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि यह सबसे ज्यादा जोखिम भरा होता है. कच्चे चावल में बैसिलस सेरेस बैक्टीरिया के बीजाणु हो सकते हैं. यह जानलेवा फूड प्वाइजनिंग का कारण बनता है. अगर खाना पकाने के दो से तीन घंटों के भीतर चावल को फ्रीजर में नहीं रखा जाता है, तो बीजाणु बैक्टीरिया में विकसित हो सकते हैं और चावल को टॉक्सिक बनाकर दस्त, पेट दर्द और उल्टी जैसे लक्षणों को जन्म देते हैं.

पके हुए चावल को बचाने की जरूरत है तो क्या करना चाहिए

पके हुए चावल को बाहर के तापमान पर जितनी अधिक देर तक रखा जाएगा, बैसिलस सेरेस उतना ही अधिक मौजूद होगा और हमारा डिश उतना ही अधिक असुरक्षित हो जाएगा. अगर पके हुए चावल को बचाने की जरूरत है, तो इसे पकने के बाद ढक देना चाहिए और जल्दी से (आदर्श रूप से 2 घंटे के भीतर) ठंडा करना चाहिए. फिर भी इसे 24 घंटे से ज्यादा समय तक स्टोर और फ्रिज नहीं किया जाना चाहिए. पके हुए चावल के बचे हुए हिस्से को दोबारा गर्म करने पर बहुत ज्यादा गर्म करना चाहिए. हालांकि, इसे कभी भी एक से अधिक बार गर्म नहीं करना चाहिए.

