'मार देंगे BJP वाले, जेल जाएंगे हम लोग', पूजा पाल के आरोपों पर बोले अखिलेश, सपा ने अमित शाह को लिखी चिट्ठी

Akhilesh Yadav on Pooja Pal Allegations: यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ किए जाने के बाद समाजवादी पार्टी से निष्कासित हुईं विधायक पूजा पाल ने बीते दिनों एक बयान से सनसनी फैला दी थी. पूजा पाल ने एक पत्र में अपनी जान को खतरा बताते हुए लिखा था कि अगर उन्हें कुछ हुआ तो इसके लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जिम्मेदार होंगे. पूजा पाल के इस आरोप पर अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान सामने आया है. अखिलेश यादव ने रविवार को लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉफ्रेंस में पूजा पाल के आरोपों का जवाब दिया.

जब वो मेरे साथ थीं तो जान का खतरा नहीं थाः अखिलेश

अखिलेश यादव ने कहा कि जो सीएम से मिल रहा है, उसे मुझसे खतरा है. अखिलेश यादव ने कहा कि जब वो मेरे साथ थीं तो जान का खतरा नहीं था. सपा अध्यक्ष ने यह भी बताया कि इस मामले में सपा के प्रदेश अध्यक्ष ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है.

मार देंगे बीजेपी वाले, जेल जाएंगे हम लोग: अखिलेश यादव

पूजा पाल के आरोपों पर अखिलेश यादव ने कहा, "एक बात समझ में नहीं आती कि कोई मुख्यमंत्री से मिले और उसे जान का खतरा दूसरे दल के नेता से हो. ये बात मैं समझ नहीं पा रहा हूं. शायद वो मीडिया, वो वाला मीडिया मुझे समझा पाए."



अखिलेश ने यह भी कहा, " हम लोग जेल चले जाएंगे, मार देंगे बीजेपी वाले, हालांकि नहीं बोलनी चाहिए यह बात. लेकिन अगर कोई ऐसी कोई बात है कि किसी के मन में कि किसी से खतरा है. तो इसकी जांच हो. आखिरकार कौन ऐसे लोग हैं, कौन ऐसे संगठन के लोग है. जो किसी की जान ले सकते हैं.



अखिलेश यादव ने आगे कहा कि मैं उत्तर प्रदेश की सरकार पर भरोसा नहीं कर सकता. इसलिए हमने दिल्ली की सरकार को पत्र लिखा है. गृह मंत्री को पत्र लिखा है. हमे यहां से न्याय की उम्मीद नहीं है. शायद केंद्रीय गृह मंत्री न्याय दिलवा सके.

सपा के यूपी प्रदेश अध्यक्ष ने अमित शाह को लिखा है पत्र.

सपा के प्रदेश अध्यक्ष ने अमित शाह को लिखा पत्र

मालूम हो कि पूजा पाल के आरोपों पर सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर जांच की मांग की है. अमित शाह को लिखे पत्र में सपा ने पूजा पाल की चिट्ठी पर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि षड्यंत्र के तहत पूजा पाल को मोहरा बनाकर सपा का दुष्प्रचार किया जा रहा है.

अखिलेश ने यह भी कहा कि सपा नए विधेयक की JPC के विरोध में है. वोट चोरी के मुद्दे को भटकाने के लिए ये विधेयक लाया जा रहा है. हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि जेपीसी में जायेंगे या नहीं.



यह भी पढ़ें- अगर मेरी हत्या हुई तो असली दोषी अखिलेश यादव : सपा से निष्कासित विधायक पूजा पाल