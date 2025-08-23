विज्ञापन

अमिताभ बच्चन के दामाद की 10 तस्वीरें, श्वेता बच्चन से पहली नजर में हुआ था प्यार, 10 दिनों के अंदर की थी शादी

अमिताभ बच्चन के दामाद उस कंपनी के चेयरमैन हैं, जो कृषि और रेलवे से जुड़े मशीनी कलपुर्जों पर काम करती है.

Read Time: 2 mins
Share
अमिताभ बच्चन के दामाद की 10 तस्वीरें, श्वेता बच्चन से पहली नजर में हुआ था प्यार, 10 दिनों के अंदर की थी शादी
अमिताभ बच्चन के दामाद की 10 तस्वीरें
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के तकरीबन स्टार की बेटियां बॉलीवुड में नहीं आई हैं. इसमें दो बड़े नाम हैं धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन. दोनों ही स्टार की बेटियां बॉलीवुड की चकाचौंध से दूर हैं. बात करेंगे अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता नंदा की, जो बॉलीवुड से कोसों दूर हैं और अपने पति निखिल नंदा और बच्चों संग शाही लाइफ जी रही हैं. हालांकि बच्चन फैमिली के विवादों में आते ही श्वेता नंदा भी चर्चा बटोर लेती हैं, लेकिन यहां बात करेंगे श्वेता नंदा के बिजनेसमैन पति निखिल नंदा की जो, कि राजधानी दिल्ली से हैं और कपूर खानदान से बड़ा कनेक्शन रखते हैं. साथ ही देखेंगे निखिल नंदा की इन 10 यादगार तस्वीरों को.
 


निखिल नंदा दिल्ली में जन्में हैं और वह 51 साल के हैं. वह यूनाइटेड बेस्ड इंडियन बिजनेसमैन हैं.

वह एस्कॉर्ट कुबोटा लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. यह एक इंजीनियरिंग कंपनी है, जो कृषि और रेलवे समेत कई कंट्रक्शन क्षेत्र के लिए कलपुर्जे बनाती है.

निखिल नंदा की मां का नाम रितु नंदा हैं, जो कि राज कपूर की बेटी और ऋषि कपूर की बहन हैं.

यानि निखिल की मां और राज कपूर की बेटी रितु नंदा, महानायक अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता की सासू मां हैं.

निखिल ने साल 1997 में श्वेता बच्चन से शादी रचाई थी और जिसके बाद वह श्वेता बच्चन नंदा के नाम जानी जाती हैं.

Latest and Breaking News on NDTV



निखिल नंदा के इकलौते साले बॉलीवुड स्टार अभिषेक बच्चन हैं. निखिल को कई बी-टाउन पार्टी में साले के साथ देखा गया है.

Latest and Breaking News on NDTV


निखिल के दो बच्चे नव्या नवेली नंदा और अगस्त्य नंदा हैं. नव्या पॉडकास्ट करती हैं तो वहीं अगस्त्य फिल्मों में एंट्री ले चुके हैं.

Latest and Breaking News on NDTV


निखिल की पत्नी श्वेता एक कॉलमनिस्ट और लेखक हैं. श्वेता की बेस्ट बुक पेराडाइज टॉवर है.

Latest and Breaking News on NDTV



मजेदार बात तो यह है कि निखिल अपनी पत्नी श्वेता से उम्र में बस एक दिन छोटे हैं. श्वेता 17 मार्च तो निखिल 18 मार्च 1974 में पैदा हुए थे.

Latest and Breaking News on NDTV


निखिल को एक फंक्शन में श्वेता को देखते ही प्यार हो गया था और 10 दिनों के अंदर दोनों ने शादी रचा ली थी.



 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
 Nikhil Nanda, Shweta Nanda, Nikhil Nanda, Nikhil Nanda News, Nikhil Nanda Sister
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com