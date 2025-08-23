अमिताभ बच्चन के दामाद की 10 तस्वीरें, श्वेता बच्चन से पहली नजर में हुआ था प्यार, 10 दिनों के अंदर की थी शादी

बॉलीवुड के तकरीबन स्टार की बेटियां बॉलीवुड में नहीं आई हैं. इसमें दो बड़े नाम हैं धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन. दोनों ही स्टार की बेटियां बॉलीवुड की चकाचौंध से दूर हैं. बात करेंगे अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता नंदा की, जो बॉलीवुड से कोसों दूर हैं और अपने पति निखिल नंदा और बच्चों संग शाही लाइफ जी रही हैं. हालांकि बच्चन फैमिली के विवादों में आते ही श्वेता नंदा भी चर्चा बटोर लेती हैं, लेकिन यहां बात करेंगे श्वेता नंदा के बिजनेसमैन पति निखिल नंदा की जो, कि राजधानी दिल्ली से हैं और कपूर खानदान से बड़ा कनेक्शन रखते हैं. साथ ही देखेंगे निखिल नंदा की इन 10 यादगार तस्वीरों को.





निखिल नंदा दिल्ली में जन्में हैं और वह 51 साल के हैं. वह यूनाइटेड बेस्ड इंडियन बिजनेसमैन हैं.

वह एस्कॉर्ट कुबोटा लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. यह एक इंजीनियरिंग कंपनी है, जो कृषि और रेलवे समेत कई कंट्रक्शन क्षेत्र के लिए कलपुर्जे बनाती है.

निखिल नंदा की मां का नाम रितु नंदा हैं, जो कि राज कपूर की बेटी और ऋषि कपूर की बहन हैं.

यानि निखिल की मां और राज कपूर की बेटी रितु नंदा, महानायक अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता की सासू मां हैं.

निखिल ने साल 1997 में श्वेता बच्चन से शादी रचाई थी और जिसके बाद वह श्वेता बच्चन नंदा के नाम जानी जाती हैं.





निखिल नंदा के इकलौते साले बॉलीवुड स्टार अभिषेक बच्चन हैं. निखिल को कई बी-टाउन पार्टी में साले के साथ देखा गया है.



निखिल के दो बच्चे नव्या नवेली नंदा और अगस्त्य नंदा हैं. नव्या पॉडकास्ट करती हैं तो वहीं अगस्त्य फिल्मों में एंट्री ले चुके हैं.



निखिल की पत्नी श्वेता एक कॉलमनिस्ट और लेखक हैं. श्वेता की बेस्ट बुक पेराडाइज टॉवर है.





मजेदार बात तो यह है कि निखिल अपनी पत्नी श्वेता से उम्र में बस एक दिन छोटे हैं. श्वेता 17 मार्च तो निखिल 18 मार्च 1974 में पैदा हुए थे.



निखिल को एक फंक्शन में श्वेता को देखते ही प्यार हो गया था और 10 दिनों के अंदर दोनों ने शादी रचा ली थी.





