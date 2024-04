इन तीन चीजों को बाद कभी ब्रश नहीं करने चाहिए दांत, Dentist ने बताया दांतों को कितनी बार ब्रश करना चाहिए कि मजबूत रहें दांत

उल्टी के बाद दांत ब्रश करने से क्या होता है, उल्टी के बाद दांतों को ब्रश क्यों नहीं करना चाहिए.

खास बातें नाश्ता या मिठाई खाने के बाद अपने दाँत ब्रश नहीं करने चाहिए.

Dentist ने बताया दांतों को कितनी बार ब्रश करना चाहिए

इन तीन परिस्थितियों में अपने दांतों को ब्रश करने से बचना चाहिए

Should i brush my teeth after every meal: हाल ही में एक दंत चिकित्सक (dentist) का टिकटॉक वीडियो वायरल (viral TikTok video) हो गया है, जिसमें वह सलाह दे रहे हैं कि सुबह और रात को दांतों को ब्रश करने की अपनी आदत के उलट अपने दांतों को ब्रश करना बंद कर देना चाहिए. अक्सर हम पीले दांतों से निजात पाने के लिए या फिर दांतों में लगे कीड़े को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए दांतों को दिन में कई बार ब्रश करते हैं. यहां इस वीडियो में यह डेंटिस्ट बता रहे हैं कि आपको कब अपने दांतों को ब्रश करना बंद करना चाहिए. जी हां, अक्सर हम यह तो जानना चाहते हैं कि दांतों की सेहत के लिए क्या कब करना चाहिए, लेकिन इस ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता कि कब और किस स्तर पर किन चीजों से हमें बचना चाहिए.