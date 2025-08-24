Personality: आज की दुनिया में महिलाओं की पहचान सिर्फ एक खांचे में फिट नहीं होती, कुछ महिलाएं घर-परिवार, रिश्तों और पारंपरिक मूल्यों को सबसे ऊपर रखती हैं जिन्हें ट्रेड वाइफ (Trad Wife) कहा जाता है. उनके लिए प्यार, देखभाल और फैमिली को संभालना ही सबसे बड़ी उपलब्धि है. दूसरी तरफ हैं बॉस बेब्स (Boss Babes) जो करियर, आत्मनिर्भरता और अपने सपनों को पूरा करने को प्राथमिकता देती हैं. उनके लिए कॉन्फिडेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम और पर्सनल ग्रोथ सबसे अहम होती है.

लेकिन सच कहें तो यह तुलना इतनी सीधी भी नहीं है. बहुत सी महिलाए. दोनों का मिश्रण होती हैं. कभी घर के लिए कुकिंग और केयरिंग, तो कभी ऑफिस प्रेजेंटेशन में दमदार पिच देने में लगी रहती हैं. फिर भी, हर किसी का एक नेचुरल होता है, या तो वे पारंपरिक ट्रेड वाइफ एनर्जी से भरी होती हैं या फिर बॉस बेब एनर्जी रेडिएट करती हैं. ऐसे में आप दोनों में से क्या हैं यह समझने में कंफ्यूजन महसूस कर रही हैं तो खुद से इन 5 सवालों को पूछकर देखिए, जवाब मिल जाएगा.

आप ट्रेड वाइफ हैं या बॉस बेस | Trade Wife Vs Boss Babe



अगर दिन की शुरुआत आप परिवार की जरूरतों का ख्याल रखकर करती हैं, जैसे नाश्ता बनाना या घर के काम मैनेज करना तो यह ट्रेड वाइफसाइड दिखाता है. वहीं अगर सुबह सबसे पहले लैपटॉप, मीटिंग्स या ईमेल्स देखते हुए शुरू होती है और दिमाग में भी बस यही बातें रहती हैं तो आप बॉस लेडी या कहें बॉस बेब हैं.

क्या आपकी दुनिया का सेंटर पॉइंट आपके पति-परिवार की खुशी है या फिर आपके करियर गोल्स और सेल्फ-ग्रोथ आपकी प्राथमिकता हैं? इस सवाल के जवाब से ही आपको समझ आ जाएगी कि आप कौन हैं.

ट्रेड वाइफ अक्सर पार्टनर की कमाई और घर की सेविंग्स पर फोकस करती है. बॉस बेब खुद पैसे कमाने, निवेश करने और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर भरोसा रखती है. बहुत सी ट्रेड वाइफ नौकरी (Job) नहीं करती हैं लेकन बॉस बेब नौकरी किए बिना नहीं रह पाती हैं.

अगर आपको सिंपल और फैमिली-फ्रेंडली स्टाइल पसंद है तो आप पारंपरिक सोच वाली हैं. लेकिन अगर आप प्रोफेशनल आउटफिट्स, नेटवर्किंग और पर्सनल ब्रांडिंग पर ध्यान देती हैं तो ये बॉस बेब की पहचान है.

भविष्य की तस्वीर में अगर आप खुद को परिवार के बीच, होममेकिंग (Home Making) और रिश्तों में सुकून पाती हुई देखती हैं, तो यह ट्रे़ड वाइफ एनर्जी है. अगर आप खुद को किसी ऑफिस, बिजनेस मीटिंग या अपने काम के लिए पहचानी जाती देखती हैं तो आप एक एक बॉस बेब हैं.