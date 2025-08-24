विज्ञापन

ये 5 Vitamin B12 रिच फूड्स कर देंगे..बॉडी की लो बैट्री को फुल चार्ज, थकान और सुस्ती की तोड़ देंगे कमर

Vitamin B12: विटामिन बी12 शरीर की एनर्जी बैट्री है. डाइट में अंडा, दूध, मछली और फोर्टिफाइड फूड्स शामिल करने से थकान और कमजोरी छूमंतर हो जाएगी.

ये 5 Vitamin B12 रिच फूड्स कर देंगे..बॉडी की लो बैट्री को फुल चार्ज, थकान और सुस्ती की तोड़ देंगे कमर
बॉडी की बैट्री हो गई डाउन? तो आज से ही खाना शुरू कर दें सुपर एनर्जी देने वाले ये 5 विटामिन बी12 रिच फूड्स

Vitamin B12 Rich Food: आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में हर दूसरा इंसान थकान, कमजोरी और सुस्ती से परेशान है. कई बार नींद पूरी होने के बावजूद शरीर ढीला-ढाला लगता है, जैसे बैट्री डाउन हो गई हो. इसकी बड़ी वजह विटामिन B12 की कमी हो सकती है. इस विटामिन को सही मायनों में शरीर का 'एनर्जी विटामिन' कहा जाता है. यह लाल रक्त कोशिकाएं बनाने, नसों को मजबूत करने और एनर्जी लेवल को बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है. शरीर खुद से विटामिन B12 नहीं बना सकता, इसलिए इसे खाने-पीने की चीजों से लेना जरूरी है. आइए जानते हैं वो 5 फूड्स जो आपको तुरंत रिचार्ज कर देंगे और दिनभर फुल एनर्जी देंगे.

अंडा – दिन की शुरुआत के लिए बेस्ट | Vitamin B12 for energy

अंडा प्रोटीन और विटामिन बी12 का खजाना है. खासतौर पर अंडे की जर्दी (Yolk) बी12 से भरपूर होती है. नाश्ते में उबला अंडा, ऑमलेट या भुर्जी शामिल करने से दिनभर थकान दूर रहती है. ये दिमाग और मसल्स को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है.

दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स – वेजिटेरियन एनर्जी बूस्टर |  energy booster foods

अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो दूध, दही और पनीर आपके लिए बेस्ट सोर्स हैं. दूध रात को पीने से नींद बेहतर होती है और शरीर रिलैक्स रहता है. वहीं दही और पनीर पाचन सुधारते हैं और तुरंत एनर्जी देते हैं.

मछली – नॉनवेज का सुपरफूड | Vitamin B12 food sources

जो लोग नॉनवेज खाते हैं, उनके लिए साल्मन, टूना और सार्डिन जैसी मछलियां पावरहाउस हैं. इनमें न सिर्फ बी12 भरपूर होता है बल्कि ओमेगा-3 फैटी एसिड भी होता है, जो दिल और दिमाग को हेल्दी रखता है. हफ्ते में 2-3 बार फिश खाने से एनर्जी और इम्यूनिटी दोनों बढ़ती है.

चिकन और मीट – प्रोटीन और बी12 का कॉम्बो |  B12 deficiency symptoms

चिकन और रेड मीट बी12 के रिच सोर्स हैं. ये शरीर को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, मांसपेशियों को एनर्जी देते हैं और इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं. हफ्ते में 2 बार लिमिटेड मात्रा में इसका सेवन फायदेमंद है.

फोर्टिफाइड फूड्स – शाकाहारियों के लिए वरदान | thakan door karne ke upay

जिन्हें नॉनवेज पसंद नहीं है, उनके लिए बाजार में मिलने वाले फोर्टिफाइड फूड्स बेस्ट ऑप्शन हैं. सोया मिल्क, कॉर्नफ्लेक्स और न्यूट्रिशनल यीस्ट जैसे प्रोडक्ट्स में बी12 मिलाया जाता है. ये शाकाहारी लोगों की कमी पूरी करने में मददगार होते हैं. अगर शरीर अक्सर थका हुआ और कमजोर महसूस करता है, तो डाइट में विटामिन बी12 से भरपूर फूड्स जरूर शामिल करें. ये न सिर्फ एनर्जी देंगे बल्कि मेमोरी, इम्यूनिटी और दिल की सेहत को भी बेहतर बनाएंगे.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

