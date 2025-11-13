विज्ञापन
World Diabetes Day: डायबिटीज में वॉक करनी चाहिए या योग? जानिए कौन सी एक्सरसाइज सबसे असरदार है

World Diabetes Day 2025: डायबिटीज में शुगर लेवल को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है. डायबिटीज मैनेजमेंट में वॉक और योग, कौन सा बेहतर है? आइए समझते हैं.

World Diabetes Day: डायबिटीज में वॉक ज्यादा फायदेमंद है या योग?

World Diabetes Day: हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है. डायबिटीज आज के समय में एक आम बीमारी बन चुकी है. भारत में हर 5 में से 1 व्यक्ति इसका शिकार है. यह एक ऐसी स्थिति है जहां शरीर में ब्लड शुगर (ग्लूकोज) का लेवल अनकंट्रोल हो जाता है, जिससे कई गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं. लेकिन, अच्छी खबर यह है कि सही लाइफस्टाइल, बैलेंस डाइट और रेगुलर एक्सरसाइज से इसे कंट्रोल किया जा सकता है. सवाल यह है डायबिटीज मैनेजमेंट में वॉक और योग, कौन सा बेहतर है? आइए समझते हैं.

डायबिटीज में एक्सरसाइज क्यों जरूरी है? | Why is exercise important in diabetes?

- इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाता है, जिससे शरीर शुगर का बेहतर उपयोग करता है.
- वजन को नियंत्रित रखता है, जो टाइप 2 डायबिटीज का एक प्रमुख कारण है.
- हार्ट हेल्थ को मजबूत बनाता है.
- तनाव कम करता है, जो ब्लड शुगर को बढ़ाता है.
- ब्लड शुगर लेवल को बैलेंस रखता है.

अब जानते हैं, वॉक और योग में से कौन सी एक्सरसाइज डायबिटीज के लिए सबसे असरदार है?

1. वॉक (पैदल चलना): डायबिटीज के लिए आसान और प्रभावी

  • वॉकिंग एक एरोबिक एक्सरसाइज है, जो हार्ट रेट बढ़ाती है और मसल्स को एक्टिव करती है.
  • ब्लड शुगर तुरंत कम करती है, खासकर खाने के बाद 10-15 मिनट वॉक करने से.
  • शुगर स्पाइक रोकती है, खासकर भोजन के बाद.
  • कितना करें: 30-45 मिनट (5-7 दिन/हफ्ते) या 10,000 कदम.
  • टिप: अगर 30 मिनट एक बार में मुश्किल है, तो 3 सेशन (10-10-10 मिनट) में बांटें.

ध्यान रखें:

  • खाली पेट या बहुत देर से वॉक न करें.
  • डॉक्टर से सलाह लें, खासकर घुटनों/पैरों में समस्या हो तो.

2. योग करने के फायदे

  • तनाव कम करता है, जो ब्लड शुगर बढ़ाता है.
  • पैंक्रियाज को सक्रिय करता है (कंडालिनी, सूर्य नमस्कार, अनुलोम-विलोम).
  • फ्लेक्सिबिलिटी और मांसपेशियों को मजबूत बनाता है.
  • कितना करें: 20-30 मिनट (3-5 दिन/हफ्ते)

सुझाव:

  • आसन: मंडूकासन, धनुरासन, पश्चिमोत्तानासन.
  • प्राणायाम: कपालभाति, भ्रामरी
  • टिप: सुबह खाली पेट या शाम को करें.

ध्यान रखें:

  • शुरुआती लोगों के लिए योग ट्रेनर की मदद लें.
  • हाई ब्लड प्रेशर/जोड़ों की समस्या में कुछ आसन वर्जित हैं.

अन्य विकल्प क्या हैं?

  • स्विमिंग: शरीर पर कम दबाव, मांसपेशियों को मजबूत करता है.
  • साइकिलिंग: हार्ट और पैरों के लिए बेहतरीन.
  • वेट ट्रेनिंग: मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, लेकिन एक्सपर्ट की देखरेख में.

डायबिटीज में एक्सरसाइज का सही समय? | What is the right time to exercise in diabetes? 

  • खाने के बाद (1-2 घंटे):
  • शुगर स्पाइक रोकने के लिए.
  • सुबह (खाली पेट): अगर शुगर लेवल स्थिर हो।
  • शाम: तनाव कम करने के लिए.

- टिप: हर एक्सरसाइज से पहले ग्लूकोमीटर चेक करें। हाइपोग्लाइसेमिया (कम शुगर) से बचें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

