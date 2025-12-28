विज्ञापन
विशेष लिंक

छत पर रखी पानी की टंकी में डालें इस देसी लकड़ी का टुकड़ा, पानी रहेगा महीनों तक फ्रेश, बदबू, काई सब गायब

Keep Water Fresh Naturally: पुराने समय में जब लोग कुओं, बावड़ियों या बड़े मटकों में लंबे समय तक पानी जमा करके रखते थे, तब वे एक खास देसी उपाय अपनाते थे. यह उपाय आज भी उतना ही कारगर माना जाता है. आइए जानते हैं पानी में किस चीज की लकड़ी को डालना चाहिए.

Read Time: 5 mins
Share
छत पर रखी पानी की टंकी में डालें इस देसी लकड़ी का टुकड़ा, पानी रहेगा महीनों तक फ्रेश, बदबू, काई सब गायब
How to Keep Water Fresh: जामुन की लकड़ी को पानी की टंकी में डालने से पानी लंबे समय तक ताजा बना रहता है.

How to Keep Water Fresh For a Months: आजकल लगभग हर घर में छत पर पानी की टंकी लगी होती है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी होती है टंकी के पानी को साफ और ताजा बनाए रखना. गर्मी के मौसम में पानी जल्दी खराब होने लगता है, टंकी की दीवारों पर हरी काई जम जाती है और कई बार पानी से अजीब सी बदबू भी आने लगती है. ऐसे पानी का इस्तेमाल नहाने, बर्तन धोने या पीने के लिए करना सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है. बार-बार टंकी साफ करवाना भी आसान नहीं होता, न ही हर किसी के पास फिल्टर या केमिकल ट्रीटमेंट का विकल्प होता है.

इसी समस्या का हल हमारे बुजुर्गों के पास पहले से मौजूद था. पुराने समय में जब लोग कुओं, बावड़ियों या बड़े मटकों में लंबे समय तक पानी जमा करके रखते थे, तब वे एक खास देसी उपाय अपनाते थे. यह उपाय आज भी उतना ही कारगर माना जाता है. इस देसी नुस्खे में इस्तेमाल होती है जामुन की लकड़ी.

ये भी पढ़ें: सिर्फ 5 रुपए में जड़ से काले हो जाएंगे सफेद बाल, ये नुस्खा करेगा कमाल

क्या है जामुन की लकड़ी का देसी नुस्खा?

जामुन की लकड़ी को पानी की टंकी में डालने से पानी लंबे समय तक ताजा बना रहता है. माना जाता है कि इस लकड़ी में प्राकृतिक एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-फंगल गुण पाए जाते हैं. ये गुण पानी में पनपने वाले हानिकारक बैक्टीरिया और फंगस को बढ़ने से रोकते हैं. इसी वजह से पानी जल्दी खराब नहीं होता.

क्यों नहीं जमती काई और शैवाल?

अक्सर टंकी में धूप पड़ने से हरी काई और शैवाल जमने लगते हैं, जो पानी को गंदा कर देते हैं. जामुन की लकड़ी पानी के अंदर ऐसा वातावरण बनाती है जिसमें काई और शैवाल पनप नहीं पाते. इससे टंकी की दीवारें भी ज्यादा समय तक साफ रहती हैं और पानी में बदबू नहीं आती.

Latest and Breaking News on NDTV

जामुन की लकड़ी पानी को फ्रेश कैसे रखती हैं? 

पुराने जमाने में लोग कुएं या घड़े में जामुन की लकड़ी का टुकड़ा डालते थे. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पानी में जल्दी सड़ती नहीं है. लंबे समय तक पानी में रहने के बावजूद इसकी संरचना बनी रहती है और इसका असर भी कायम रहता है. यही कारण है कि आज भी इसे एक भरोसेमंद देसी उपाय माना जाता है.

पानी को फ्रेश रखने में जामुन की लकड़ी के फायदे | Benefits of Using Jamun Wood to Keep Water Fresh

  • टंकी के पानी में कीड़े-मकोड़े नहीं पनपते.
  • पानी से बदबू नहीं आती.
  • बैक्टीरिया और फंगस का खतरा कम होता है.
  • पानी की गुणवत्ता बेहतर बनी रहती है.
  • टंकी को बार-बार साफ करने की जरूरत कम पड़ती है.

क्या सच में 100 साल तक पानी फ्रेश रहता है?

अक्सर यह बात कही जाती है कि जामुन की लकड़ी से पानी 100 साल तक फ्रेश रह सकता है. सच यह है कि यह दावा थोड़ा बढ़ा-चढ़ाकर कहा गया है. लेकिन, इसमें कोई शक नहीं कि यह लकड़ी पानी को महीनों तक साफ और ताजा बनाए रखने में मदद करती है.

ये भी पढ़ें: 40 की उम्र के बाद 90% लोगों को होती है डेंटल प्रॉबलम्स, इन घरेलू नुस्खे से दांतों को बनाएं मजबूत और मोतियों सा सफेद

जामुन की लकड़ी को पानी में डालने का सही तरीका | Correct Way to Put Jamun Wood in Water

  • जामुन की लकड़ी का एक साफ टुकड़ा लें
  • 1000 लीटर की टंकी के लिए लगभग 200 ग्राम लकड़ी काफी होती है.
  • लकड़ी को अच्छे से धोकर साफ करें.
  • टंकी में पानी भरने से पहले या बाद में इसे डाल दें.
  • हर 15-30 दिन में लकड़ी बदलना बेहतर रहता है.

अगर आप बिना केमिकल के देसी तरीके से अपनी पानी की टंकी का पानी साफ रखना चाहते हैं, तो जामुन की लकड़ी का यह पुराना नुस्खा जरूर आजमाएं.

गंदा पानी पीने के नुकसान | Dangers of Drinking Contaminated Water

1. बीमारियां: गंदे पानी में बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट्स होते हैं जो डायरिया, टाइफाइड, हेपेटाइटिस जैसी बीमारियां पैदा कर सकते हैं.
2. पाचन समस्याएं: गंदा पानी पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे पेट की समस्याएं हो सकती हैं.
3. जहर: कुछ गंदे पानी में जहरीले केमिकल्स और भारी धातुएं होती हैं जो शरीर में जमा होकर गंभीर बीमारियां पैदा कर सकते हैं.
4. किडनी और लिवर की समस्याएं: लंबे समय तक गंदा पानी पीने से किडनी और लिवर को नुकसान हो सकता है.
5. संक्रमण: गंदे पानी से स्किन और आँखों में संक्रमण हो सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Natural Water Purifier, Jamun Ki Lakdi, How To Keep Water Fresh Months, Traditional Water Storage, Keep Water Fresh Naturally
Get App for Better Experience
Install Now