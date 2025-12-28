Walking For Weight Loss : अक्सर हमें लगता है कि वजन घटाने या फैट कम करने के लिए जिम में पसीना बहाना या भारी-भरकम एक्सरसाइज करना ही इकलौता रास्ता है. पर सच तो ये है कि वॉकिंग (Walking) जैसी आसान चीज़ भी कमाल कर सकती है, बस हमें उसे सही ढंग से करना (Right Way of Walking to lose Weight) आना चाहिए. ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो एक्सरसाइज (Exercise for weight loss) करने से कतराते हैं या उन्‍हें आलस होता है. लेकिन बढ़े हुए वजन से वे परेशान हैं और तेजी से वजन भी कम (Fastest Ways For Losing Weight) करना चाहते हैं. तो आपके लिए एक नॉर्मल सा वॉक भी कमाल कर सकता है, लेकिन हां यह न‍ियम‍ित करना होगा और साथ में रखना होगा खूब सारा सब्र. इस लेख में प्रो. राम अवतार बता रहे हैं वॉकिंग से तेज़ रिज़ल्ट पाने के 5 आसान तरीके-

Fastest Ways For Losing Weight : वॉकिंग न सिर्फ कैलोरी बर्न करती है, बल्कि आपके मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करती है और डाइजेशन (पाचन) को पटरी पर लाती है. सबसे अच्छी बात? इसे हर उम्र का इंसान कर सकता है और इसमें जोड़ों के दर्द का डर भी नहीं रहता. अगर आप अपनी वॉक में थोड़े से बदलाव कर लें, तो बिना किसी सख्त डाइट के भी वजन कम किया जा सकता है. च‍ल‍िए जानते हैं वजन कम करने में पैदल चलना या वॉकिंग किस तरह से मदद कर सकता है.

वजन कम करने में कैसे काम करती है वॉकिंग?

प्रो. राम अवतार ने कहा कि जब शरीर ली गई कैलोरी से ज्यादा खर्च करता है, तो वजन घटने लगता है. रोज़ाना टहलने से शरीर में जमा फैट एनर्जी के रूप में इस्तेमाल होने लगता है. इससे धीरे-धीरे शरीर शेप में आने लगता है.

वॉकिंग से तेज़ रिज़ल्ट पाने के 5 आसान तरीके:

खाने के तुरंत बाद टहलें: खाना खाने के बाद 10 से 20 मिनट की हल्की वॉक ब्लड शुगर को कंट्रोल रखती है और खाने को पचाने में मदद करती है. दिन में तीन बार छोटी-छोटी वॉक करना, एक बार की लंबी वॉक से कहीं ज्यादा बेहतर है. चाल में तेज़ी लाएं (Power Walking): प्रो. राम अवतार ने कहा कि सिर्फ टहलें नहीं, थोड़ा तेज़ चलें. तेज़ चलने से हार्ट रेट बढ़ता है और घुटनों पर भी कम दबाव पड़ता है. इसे ही पावर वॉकिंग कहते हैं, जो कैलोरी को तेजी से जलाती है. चढ़ाई या सीढ़ियों का इस्तेमाल: सपाट ज़मीन के बजाय सीढ़ियों या चढ़ाई वाली जगह पर चलें. इससे आपकी जांघों और पेट की मांसपेशियों पर ज़ोर पड़ता है, जिससे मेहनत ज्यादा लगती है और फैट जल्दी बर्न होता है. रफ़्तार बदलते रहें (Interval Walking): प्रो. राम अवतार ने कहा कि एक मिनट बहुत तेज़ चलें और फिर अगले एक मिनट अपनी रफ़्तार धीमी कर लें. इस तरह बार-बार स्पीड बदलने से फैट बर्निंग प्रोसेस तेज़ हो जाता है. थोड़ा वजन साथ रखें: वॉक करते समय अगर आप पीठ पर बैग (Backpack) लटका लें या हल्का वेट कैरी करें, तो शरीर को ज्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी. नतीजा? कम समय में ज्यादा कैलोरी बर्न.



(यह लेख करियर पॉइंट यूनिवर्सिटी हमीरपुर, सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन्स, योगा एंड संस्कार के निदेशक प्रो. राम अवतार से बातचीत पर आधार‍ित है.)