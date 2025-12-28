बढ़ती उम्र, स्किन एजिंग और फाइन लाइन्स से बढ़ रही है एंग्जाइटी, अमेरिकी डॉक्टर ने बताया चेहरे की झुर्रियां कैसे कम करें

How to slow down skin ageing : अक्सर हमें लगता है कि जवान और ग्लोइंग स्किन सिर्फ अच्छे जींस या महंगी क्रीमों का खेल है. पर सच तो ये है कि हमारी रोज़ाना की आदतें ही तय करती हैं कि हमारा चेहरा उम्र से पहले बूढ़ा दिखेगा या नहीं. सूरज की धूप से लेकर आपकी नींद और तनाव तक- हर चीज़ आपके शरीर में 'कोलेजन' (जो स्किन को टाइट रखता है) पर असर डालती है. अमेरिका के मशहूर डॉक्टर कुणाल सूद (Dr Kunal Sood, anaesthesiologist and interventional pain medicine physician) ने स्किन को लंबे समय तक हेल्दी रखने और बुढ़ापे के लक्षणों को धीमा करने के लिए 6 बेहद आसान 'डेली हैक्स' बताए हैं.

बढ़ती उम्र को थामना है? ये 6 आसान बदलाव बदल देंगे आपकी स्किन की किस्मत!

1. सनस्क्रीन को कभी न भूलें (Daily SPF)

डॉ. सूद के मुताबिक, अगर आप सिर्फ एक आदत बदलना चाहते हैं, तो वो है रोज़ाना सनस्क्रीन लगाना. एक रिसर्च में पाया गया कि जो लोग रोज़ सनस्क्रीन लगाते हैं, उनकी स्किन 4-5 सालों में बिल्कुल नहीं बूढ़ी हुई. यह सूरज की उन किरणों को रोकता है जो झुर्रियां पैदा करती हैं.

2. स्मोकिंग को कहें अलविदा

डॉक्टर कुणाल सूद कहते हैं धूम्रपान न सिर्फ सेहत बल्कि स्किन का भी दुश्मन है. यह कोलेजन को खत्म करता है, जिससे चेहरे पर समय से पहले झुर्रियां और ढीलापन आने लगता है. अच्छी बात ये है कि स्मोकिंग छोड़ने के कुछ ही महीनों में स्किन का रंग और टेक्सचर सुधरने लगता है.

3. शराब से दूरी बनाएं

ज्यादा शराब पीने से शरीर में पानी की कमी (Dehydration) होती है और सूजन बढ़ती है. इससे आंखों के नीचे सूजन, गहरी झुर्रियां और चेहरे का वॉल्यूम कम होने लगता है. शराब कम करने से आपकी स्किन फिर से हाइड्रेटेड और फ्रेश दिखने लगेगी.

4. स्ट्रेस को करें कंट्रोल

लगातार तनाव में रहने से शरीर में 'कोर्टिसोल' हार्मोन बढ़ता है, जो स्किन की रिपेयरिंग पावर को कम कर देता है. डॉक्टर कुणाल सूद कहते हैं तनाव से स्किन रूखी और बेजान हो जाती है. रिलैक्स रहने की कोशिश करें, ताकि आपकी कोशिकाएं (cells) जवान बनी रहें.

5. खूब पानी पिएं (Stay Hydrated)

डॉक्टर कुणाल सूद कहते हैं पानी की कमी स्किन को सुखा देती है, जिससे बारीक रेखाएं (Fine lines) साफ नज़र आने लगती हैं. अगर आप सही मात्रा में पानी पीते हैं, तो स्किन में लचीलापन बना रहता है और वह अंदर से चमकती है.

Also Read: Dadi Nani Ke Nuskhe : बार-बार आने वाली छींकों से हैं परेशान? अपनाएं ये 5 असरदार घरेलू उपाय और पाएं तुरंत राहत

6. स्किन के साथ रहें 'सॉफ्ट'

चेहरे पर बहुत हार्ड केमिकल या स्क्रब का इस्तेमाल न करें. ये स्किन की कुदरती नमी छीन लेते हैं. हमेशा हल्के क्लींजर और अच्छे मॉइस्चराइजर का उपयोग करें. ये स्किन की बाहरी परत को मजबूत बनाते हैं और उसे डैमेज से बचाते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)