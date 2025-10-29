विज्ञापन
कमर, कंधे और गर्दन दर्द का रामबाण उपाय है वक्रासन, डायबिटीज रोगी भी रोज करेंगे तो शुगर पर रहेगा कंट्रोल

Vakrasana Health Benefits: वक्रासन को ट्विस्टेड पोज या हाफ स्पाइनल ट्विस्ट भी कहते हैं, एक योगासन है जिसमें रीढ़ की हड्डी को फ्लैक्स किया जाता है. यह पाचन, रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन और पेट की चर्बी कम करने में सहायक है.

Vakrasana Benefits: योग न सिर्फ शरीर को मजबूत बनाता है, बल्कि मन को शांत करता है.

Vakrasana Benefits: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव और बीमारियां होना आम बात है. इसी के साथ ही मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखना एक चुनौती के समान हो गया है. ऐसे में योगासन एक प्रभावी उपाय है. योग न सिर्फ शरीर को मजबूत बनाता है, बल्कि मन को शांत और रोगों से लड़ने की ताकत भी प्रदान करता है. आयुष मंत्रालय ने भी वक्रासन पर विशेष जानकारी दी, जिसमें बताया गया है कि वक्र शब्द का अर्थ घुमाव है. इस आसन में रीढ़ की हड्डी को घुमाया जाता है, जिससे शरीर में नई ऊर्जा आती है.

यह स्पाइनल कोर्ड में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है और साथ ही डायबिटीज को भी कंट्रोल करता है. मंत्रालय का कहना है कि हर दिन योग अपनाएं और हेल्दी लाइफस्टाइल का संकल्प लें. वक्रासन को ट्विस्टेड पोज या हाफ स्पाइनल ट्विस्ट भी कहते हैं, एक योगासन है जिसमें रीढ़ की हड्डी को फ्लैक्स किया जाता है. यह पाचन, रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन और पेट की चर्बी कम करने में सहायक है.

वक्रासन करने के फायदे (Benefits of Doing Vakrasana)

वक्रासन को करने से पैंक्रियास सक्रिय रहता है और इंसुलिन हार्मोन बनाता है, जो ब्लड शुगर को कंट्रोल रखता है. साथ ही, यह मन को शांत रखता है और दिन भर की थकान मिटाता है और मानसिक तनाव को कम करता है.

वक्रासन को करने के लिए दंडासन में सीधे बैठ जाएं. फिर, बाएं पैर को मोड़कर दाएं घुटने के पास रखें और दाएं हाथ को घुमाकर बाएं पैर के पास ले जाएं और बाएं हाथ को पीछे जमीन पर टिकाएं. फिर कमर, कंधे और गर्दन को धीरे-धीरे बाईं ओर मोड़ें और रीढ़ सीधे रखें और सामान्यता के साथ सांस लें और 30 सेकंड तक रखें. वहीं, दूसरी तरफ भी यही दोहराएं और रोजाना 5-10 मिनट तक अभ्यास करें.

आयुष मंत्रालय की सलाह है कि पीठ दर्द, हाल की सर्जरी, रीढ़ की गंभीर समस्या या मासिक धर्म के दौरान यह आसन न करें. डॉक्टर से सलाह लें। योग अपनाकर हम स्वस्थ और खुशहाल जीवन जी सकते हैं.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

