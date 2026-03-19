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Chaitra Navratri 2026 Wishes in Hindi LIVE: चैत्र नवरात्र का त्यौहार 19 मार्च से शुरू हो रहा है, जो 9 दिनों तक चलेगा. इस दौरान माता के 9 स्वरूपों की पूजा-अर्चना की जाती है, जो शक्ति और आस्था का प्रतीक है. चैत्र नवरात्रि 2026 की शुरुआत 19 मार्च से हो रही है. यह केवल एक व्रत नहीं, बल्कि खुद को रीसेट करने और नई ऊर्जा से भरने का समय है. चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर दशमी के पारण तक, माता के नौ अलग-अलग स्वरूपों की भक्ति का यह उत्सव बाजारों से लेकर सोशल मीडिया फीड तक छाया रहता है. 9 दिनों के इस उपवास और उत्सव के बीच, अगर आप अपने दोस्तों और परिवार को कुछ 'Unique' और 'Vibe' वाले संदेश भेजना चाहते हैं, तो यहाa कुछ बेहतरीन कोट्स और शायरियां दी गई हैं. इस मौके पर अपनों को इन शुभकामना संदेशों से करें व‍िश- 

Chaitra Navratri Wishes LIVE: Chaitra Navratri Wishes Images, Quotes, Messages, Status, Hardik Shubhkamnaye

Mar 19, 2026 10:13 (IST)
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Happy Navratri Wishes LIVE: नवरात्रि पर अपनों को भेजें ये शुभकामना संदेश

ना ही गिनकर दिया है, ना ही तौलकर दिया है

मां ने जिसे भी दिया है, दिल खोल कर दिया है...

नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं...

Mar 19, 2026 09:57 (IST)
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चांद की चांदनी, शरद की बहार,

फूलों की खुशबू, अपनों का प्यार. 

शुभ नवरात्रि.

Mar 19, 2026 09:46 (IST)
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नवरात्रि के इस पावन पर्व पर, दुआ है मेरी,

कि माँ के आशीर्वाद से पूरी हो हर इच्छा तेरी.

Mar 19, 2026 09:13 (IST)
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दीप जलते रहें, मन से मन मिलते रहें,

गिले-शिकवे भुलाकर, सब खुशियों से मिलते रहें.

शुभ नवरात्रि.

Mar 19, 2026 08:39 (IST)
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नवरात्रि के इस पावन पर्व पर, दुआ है मेरी,

कि माँ के आशीर्वाद से पूरी हो हर इच्छा तेरी.

शुभ नवरात्रि.

Mar 19, 2026 08:26 (IST)
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नवरात्रि के इस पावन पर्व पर, दुआ है मेरी,

कि माँ के आशीर्वाद से पूरी हो हर इच्छा तेरी.

शुभ नवरात्रि.

Mar 19, 2026 08:25 (IST)
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जगत पालनहार है माँ, मुक्ति का धाम है माँ,

हमारी भक्ति का आधार है माँ, सबकी रक्षा करती है माँ.

शुभ नवरात्रि.

Mar 19, 2026 08:17 (IST)
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नवरात्र पर भक्ति और प्रेरणा वाले छोटे 10 मैसेज 

  1. शक्ति की साधना का यह पर्व आपके जीवन में साहस लेकर आए.
  2. माँ शैलपुत्री आपके जीवन में स्थिरता और संकल्प की शक्ति दें.
  3. इस नवरात्रि, ईर्ष्या और क्रोध का त्याग कर प्रेम का दीप जलाएं.
  4. माता का आशीर्वाद उस धूप की तरह है जो हर अंधेरे को मिटा देती है.
  5. श्रद्धा भाव से जो पुकारे, माँ दौड़ी आती है उसके द्वारे.
  6. हिंदू नववर्ष और चैत्र नवरात्रि आपके जीवन में सुख-समृद्धि के नए द्वार खोले.
  7. माँ के नौ रूप हमें सिखाते हैं कि नारी शक्ति ही संसार का आधार है.
  8. उपवास केवल अन्न का नहीं, बल्कि बुरे विचारों का भी करें. शुभ नवरात्रि.
  9. जैसे माँ हर बच्चे का ख्याल रखती है, वैसे ही कुदरत सबका भला करे.
  10. चैत्र की पावन बेला, खुशियों का लगा है मेला. जय माता दी.

Mar 19, 2026 08:16 (IST)
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पग-पग में फूल खिलें, ख़ुशी आपको इतनी मिले,

दुखों से कभी न हो सामना, यही है मेरी नवरात्रि की शुभकामना.

Mar 19, 2026 08:15 (IST)
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माँ की शक्ति का वास हो, संकटों का नाश हो,

हर घर में सुख-शांति का वास हो. 

शुभ नवरात्रि.


Mar 19, 2026 08:05 (IST)
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लाल चुनरी, माँ का दरबार, महक उठा है आज सारा संसार. कदम चूमे खुशियां आपकी, मुबारक हो आपको नवरात्रि का त्योहार.

Happy Navratri 2026

Mar 19, 2026 08:04 (IST)
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9 दिन, 9 रूप और ढेर सारी पॉजिटिविटी. इस चैत्र नवरात्रि, आपके जीवन में गुड वाइब्स और माता का आशीर्वाद बना रहे. शुभ नवरात्रि.

Mar 19, 2026 08:01 (IST)
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Happy Navratri 2026 Short Message: 

1. नवरात्रि की शुरुआत, नई ऊर्जा के साथ. शुभ नवरात्रि.

2. इस नवरात्रि, अपने अंदर की शक्ति को पहचानें. Happy Navratri.

3. सात्विक भोजन, शांत मन और ढेर सारी दुआएं. चैत्र नवरात्रि की बधाई.

4. Let the festive vibes begin! चैत्र नवरात्रि की मंगलकामनाएं.

5. नौ दिन, नौ रूप और अनंत आशीर्वाद. जय माता दी.

6. इस नवरात्रि, खुद को 'रिसेट' और 'रिचार्ज' करें. 

7. बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न. शुभ नवरात्रि 2026.

8. आपके जीवन में भक्ति और शक्ति का संतुलन बना रहे.

9. माता रानी का आशीर्वाद आपके 'करियर' और 'लाइफ' को रोशन करे.

10. नई शुरुआत, नई उम्मीदें. चैत्र नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं.

Mar 19, 2026 07:57 (IST)
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सारा जहां है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ के चरण में.

हम हैं उस माँ के चरणों की धूल, आओ मिलकर चढ़ाएं श्रद्धा के फूल.

Happy Navratri 2026

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