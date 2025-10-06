विज्ञापन
आंखों की रोशनी बढ़ाने के सबसे कारगर घरेलू तरीके, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने बताया कैसे हटाएं आंखों का चश्मा

Eye Vision Badhane Ka Tarika: आंखों की रोशनी बढ़ाने और आंखों से चश्मा हटाने के लिए कुछ घरेलू नुस्खे चमत्कारी माने जाते हैं. डॉक्टर दीपक कुमार ने 6 नेचुरल तरीके हैं, जिनकी मदद से आप आंखों की रोशनी को बढ़ा सकते हैं.

Eye Vision Badhane Ka Tarika: डॉक्टर ने आंखों की रोशनी बढ़ाने के 6 तरीके बताए हैं.

Aankho Ki Roshni Kaise Badhaye: आजकल कम उम्र में ही बच्चों और युवाओं को नजर का चश्मा लग जाता है. मोबाइल, लैपटॉप और टीवी की बढ़ती स्क्रीन टाइम ने आंखों पर इतना असर डाला है कि आंखों की रोशनी धीरे-धीरे कमजोर होती जा रही है. पहले जहां चश्मा उम्र बढ़ने पर लगता था, अब यह समस्या बचपन से ही शुरू हो जाती है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि कुछ घरेलू और आयुर्वेदिक उपायों से आंखों की रोशनी को फिर से बढ़ाया जा सकता है? आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर दीपक कुमार ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में कुछ ऐसे आसान और असरदार घरेलू नुस्खे बताए हैं, जिनसे आंखों की रोशनी को नेचुरल तरीके से बढ़ाया जा सकता है और धीरे-धीरे चश्मा हटाया जा सकता है. आइए जानते हैं उनके बताए हुए उपाय.

आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए कारगर घरेलू उपाय (Best Home Remedies to Improve Eyesight)

1. बासी मुंह की लार आंखों पर लगाएं

सुबह उठते ही बिना कुल्ला किए अपनी लार को आंखों के चारों ओर लगाएं. आयुर्वेद के अनुसार, लार में ऐसे एंजाइम होते हैं जो आंखों की कोशिकाओं को पोषण देते हैं. यह उपाय आंखों की थकान और जलन को भी कम करता है.

2. मुंह में पानी भरकर आंखों पर छपके मारें

सुबह ताजे पानी से मुंह भरें और आंखों पर ठंडे पानी के छपके मारें. इससे आंखों की नसों में रक्त संचार बेहतर होता है और रोशनी बढ़ती है. यह तरीका आंखों को तरोताजा करता है और तनाव दूर करता है.

3. नंगे पैर हरी घास पर चलें

रोज सुबह 15–20 मिनट नंगे पैर हरी घास पर चलना आंखों के लिए बेहद फायदेमंद है. पैरों के तलवों में मौजूद एक्यूप्रेशर पॉइंट्स आंखों से जुड़े होते हैं. यह आदत आंखों की रोशनी को प्राकृतिक रूप से सुधारती है.

4. रोज एक कच्चा आंवला या आंवले का रस लें

आंवला विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत है, जो आंखों की कोशिकाओं को मजबूत करता है. रोज सुबह एक कच्चा आंवला या एक चम्मच आंवले का रस पीने से आंखों की रोशनी बढ़ती है. यह आंखों की सूजन और थकान को भी कम करता है.

5. हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन बढ़ाएं

पालक, मेथी, सरसों जैसी हरी सब्जियां आंखों के लिए अमृत समान हैं. इनमें विटामिन A और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आंखों की रोशनी को बनाए रखते हैं. रोजाना इनका सेवन करने से आंखों की कमजोरी दूर होती है.

6. बादाम, सफेद मिर्च, घी और बूरा का मिश्रण

5 बादाम, एक चुटकी सफेद मिर्च, एक चम्मच देसी घी और एक चम्मच बूरा मिलाकर रोज खाएं. यह मिश्रण आंखों की रोशनी बढ़ाने के साथ-साथ दिमाग को भी तेज करता है. इसे सुबह या दोपहर में लिया जा सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

