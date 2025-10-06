डायबिटीज का अचूक उपाय है ये औषधि, इस तरह सेवन करने से शुगर पर जल्दी पा लेंगे काबू

Sadabahar flower Tea For Diabetes: डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है, जो शरीर को धीरे-धीरे अंदर सो खोखला कर देती है. अगर समय रहते ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल नहीं किया गया तो यह बीमारी खतरनाक साबित हो सकती है. आजकल डायबिटीज होना आम हो गया है. न सिर्फ खानपान बल्कि बिगड़ती लाइफस्टाइल भी इसका सबसे बड़ा कारण है. जिन लोगों में अभी डायबिटीज के शुरुआती लक्षण हैं या जो लोग हाई शुगर लेवल से परेशान हैं उनको जितनी जल्दी हो इसपर काबू पाने के उपाय करने चाहिए. हालांकि डायबिटीज के लिए दवाई उपलब्ध है, लेकिन अपनी डाइट में कुछ बदलाव करने से भी बड़ा फर्क देखने को मिल सकता है.

आयुर्वेद में भी कई ऐसी चीजें हैं जो डायबिटीज रोगियों के लिए बहुत मददगार हैं. उन्हीं में से एक है सदाबहार फूल. शुगर रोगी अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए इस कमाल के फूल का उपयोग कर सकते हैं. अगर आप इसे सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो यह डायबिटीज के लिए अचूक उपाय साबित हो सकता है. आइए जानते हैं डायबिटीज में सदाबहार के फायदे और इस्तेमाल करने का सही तरीका.

ये भी पढ़ें: पेट साफ कैसे करें? सोने से पहले पानी में मिलाकर पिएंगे ये चीज, तो सुबह निकल जाएगी सारी पेट की गंदगी

डायबिटीज में सदाबहार फूल की चाय पीने के फायदे - (Benefits of Drinking Sadabahar Flower tea For Diabetes)

Photo Credit: Unsplash

डायबिटीज में शरीर में ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिससे थकान, कमजोरी, बार-बार पेशाब आना और आंखों की रोशनी कमजोर होने जैसी समस्याएं होती हैं. हालांकि बाजार में कई दवाएं उपलब्ध हैं, लेकिन आयुर्वेद और घरेलू उपायों में भी ऐसे कई नुस्खे हैं जो शुगर को कंट्रोल करने में बेहद असरदार साबित हुए हैं. इन्हीं में से एक है सदाबहार के फूल की चाय. यह फूल जितना सुंदर दिखता है, उतना ही फायदेमंद भी है. सदाबहार के फूलों से बनी चाय डायबिटीज के मरीजों के लिए किसी वरदान से कम नहीं.

सदाबहार के फूलों के गुण

सदाबहार के फूलों में एंटी-डायबिटिक गुण पाए जाते हैं. इसमें एल्कलॉइड्स और फ्लेवोनॉयड्स होते हैं जो ब्लड शुगर को कम करने में मदद करते हैं. यह पाचन को सुधारता है और शरीर की इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाता है.

ये भी पढ़ें: बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल का काल हैं ये 5 हरी पत्तियां, हार्ट को हेल्दी बनाए रखने का भी कारगर घरेलू तरीका

चाय बनाने की विधि

4–5 ताजे सदाबहार के फूल लें (गुलाबी या सफेद दोनों चल सकते हैं).

इन्हें अच्छे से धोकर एक कप पानी में उबालें.

5–7 मिनट तक धीमी आंच पर पकाएं.

छानकर गुनगुना होने पर खाली पेट सुबह सेवन करें.

सेवन का सही समय और मात्रा

सुबह खाली पेट एक कप सदाबहार फूल की चाय पीना सबसे असरदार होता है.

शुरुआत में हफ्ते में 3–4 बार सेवन करें, फिर धीरे-धीरे नियमित किया जा सकता है.

बहुत ज्यादा मात्रा से बचें, क्योंकि यह शरीर में कमजोरी ला सकती है.

ये लोग सावधानी से करें सेवन:

गर्भवती महिलाएं या स्तनपान कराने वाली महिलाएं इसका सेवन डॉक्टर की सलाह से करें.

अगर आप पहले से डायबिटीज की दवा ले रहे हैं, तो चाय शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

फूलों को अच्छे से धोना जरूरी है ताकि कोई कीटनाशक या धूल न रहे.

ये भी पढ़ें: इन 4 लोगों को भूलकर भी नहीं खाना चाहिए मखाना, पड़ जायेंगे लेने के देने

सदाबहार फूल की चाय के अन्य फायदे:

सदाबहार की चाय शरीर को डिटॉक्स करती है.

यह त्वचा की समस्याओं को भी दूर करती है.

ब्लड प्रेशर को संतुलित रखने में मदद करती है.

डायबिटीज को कंट्रोल करना मुश्किल नहीं है, अगर हम सही समय पर सही उपाय अपनाएं. सदाबहार के फूल की चाय एक ऐसा घरेलू उपाय है जो न सिर्फ शुगर को कंट्रोल करता है, बल्कि शरीर को अंदर से मजबूत भी बनाता है.

मोटापा कैसे कम करें? | मोटापा दूर करने के तरीके | Motapa Kaise Kam Kare

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)