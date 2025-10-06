विज्ञापन
विशेष लिंक

पेट साफ कैसे करें? सोने से पहले पानी में मिलाकर पिएंगे ये चीज, तो सुबह निकल जाएगी सारी पेट की गंदगी

How to Clean Stomach Naturally: पेट की सफाई सिर्फ शरीर को हल्का करने का काम नहीं करती, बल्कि यह आपकी पूरी सेहत को सुधारती है. अगर अक्सर आपका पेट साफ नहीं होता है तो यहां ऐसे घरेलू उपाय हैं जो इस समस्या से छुटकारा दिला सकते हैं.

Read Time: 4 mins
Share
पेट साफ कैसे करें? सोने से पहले पानी में मिलाकर पिएंगे ये चीज, तो सुबह निकल जाएगी सारी पेट की गंदगी
Pet Saf Kaise Kare: पेट साफ करने के लिए घरेलू उपाय.

Home Remedies to Clean Stomach: पेट साफ न होना कई बीमारियों का कारण बनता है. लंबे समय तक कब्ज पेट को रोगों को जन्म देती है. आजकल की लाइफस्टाइल और अनहेल्दी खानपान के कारण पेट साफ न होना आम हो गया है. जंक फूड्स, पानी की कमी और फिजिकल एक्टिविटी न करने से आपके शरीर से टॉक्सिन्स बाहर नहीं निकल पाते हैं. जो लोग कब्ज से परेशान हैं वे अक्सर सवाल करते हैं कि पेट कैसे साफ करें? पेट साफ करने के लिए क्या करें? क्योंकि जब कई दिनों तक पेट की गंदगी साफ नहीं होती है, तो पेट दर्द, पेट फूलना और ब्लोटिंग, हार्ट बर्न जैसे लक्षण दिखाई देते हैं. इसलिए समय रहते हैं आपको पेट की गंदगी साफ करने के लिए घरेलू उपाय अपना लेने चाहिए.

यहां हम एक ऐसा घरेलू नुस्खा बता रहे हैं, जिसे अपनाकर आप पेट की दिक्कतों को दूर कर सकते हैं. आपको बस रात को सोने से पहले पानी में बस कुछ चीजें मिलाकर पीना है. अगली सुबह ही आपको फर्क देखने को मिल जाएगा. तो चलिए जानते हैं आपको पेट की गंदगी बाहर निकालने के लिए इस नुस्खे को कैसे आजमाना है.

पेट की गंदगी साफ करने के कारगर घरेलू उपाय - (Effective Home Remedies to Clean the Stomach)

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Canva

1. त्रिफला पाउडर

कब्ज से छुटकारा पाने के लिए आप त्रिफला पाउडर को पानी में मिलाकर सेवन कर सकते हैं. त्रिफला आयुर्वेद की सबसे प्रसिद्ध औषधि है, जिसमें तीन फल हरड़, बहेड़ा और आंवला शामिल होते हैं. रात को एक गिलास गुनगुने पानी में एक चम्मच त्रिफला पाउडर मिलाकर पीने से सुबह पेट एकदम साफ हो जाता है. यह न सिर्फ कब्ज दूर करता है, बल्कि आंतों को भी डिटॉक्स करता है.

ये भी पढ़ें: बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल का काल हैं ये 5 हरी पत्तियां, हार्ट को हेल्दी बनाए रखने का भी कारगर घरेलू तरीका

2. नींबू और शहद वाला पानी

पेट साफ करने के लिए नींबू और शहद वाला पानी भी मददगार है. नींबू में विटामिन C और शहद में एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं. रात को एक गिलास गुनगुने पानी में आधा नींबू और एक चम्मच शहद मिलाकर पीने से पाचन तंत्र एक्टिव होता है. सुबह पेट हल्का और साफ महसूस होता है.

3. इसबगोल

इसबगोल फाइबर से भरपूर होता है और आंतों की सफाई में मदद करता है. रात को सोने से पहले एक गिलास पानी में दो चम्मच इसबगोल मिलाकर पीने से कब्ज दूर होती है. यह पेट को ठंडक भी देता है और गैस की समस्या को कम करता है.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: social media

4. सेंधा नमक और जीरा पानी

सेंधा नमक और जीरा दोनों ही पाचन को सुधारते हैं. रात को एक गिलास पानी में आधा चम्मच सेंधा नमक और एक चम्मच जीरा पाउडर मिलाकर पीने से सुबह पेट साफ होता है. यह उपाय खासतौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जिन्हें रोज कब्ज की शिकायत रहती है.

ये भी पढ़ें: पेट में अक्सर रहता है भारीपन? सुबह-सुबह खा लें ये चीजें एकदम हल्का हो जाएगा पेट

5. अजवाइन और सौंफ का पानी

अजवाइन और सौंफ गैस और अपच की समस्या को दूर करते हैं. रात को एक गिलास पानी में एक चम्मच अजवाइन और एक चम्मच सौंफ उबालकर, छानकर पीने से पेट हल्का हो जाता है. यह उपाय नींद को भी बेहतर बनाता है और पेट की जलन को कम करता है.

मोटापा कैसे कम करें? | मोटापा दूर करने के तरीके | Motapa Kaise Kam Kare

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pet Saf Kaise Kare, Pet Ki Safayi Kaise Kare, Stomach Cleansing Home Remedies, Constipation, Stomach Cleaning Tablet, Pet Saaf Karne Ki Goli, How To Clean Intestine Naturally, Home Remedies To Clean Stomach, Overnight Remedy For Constipation, Home Remedy For Bloating And Gas, Morning Bowel Cleansing Tips, Natural Colon Cleanse Tips
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com