सुबह खाली पेट चाय या कॉफी लेने से गड़बड़ा जाते हैं हार्मोन्स? महिलाओं को सुबह क्या पीना चाहिए? जानिए

महिलाओं का हार्मोन सिस्टम पुरुषों की तुलना में ज़्यादा संवेदनशील होता है. एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल और इंसुलिन जैसे हार्मोन आपस में संतुलन बनाकर शरीर को हेल्दी रखते हैं.

सुबह 6 से 8 बजे के बीच शरीर में स्ट्रेस हार्मोन नेचुरली बढ़ा हुआ होता है.

Morning Drink For Women: सुबह की शुरुआत हम जिस चीज़ से करते हैं, उसका असर पूरे दिन की सेहत पर पड़ता है. भारत में ज़्यादातर लोग आंख खुलते ही चाय या कॉफी पीना आदत बना चुके हैं. कई लोगों के लिए तो बिना चाय के दिन शुरू ही नहीं होता. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि खाली पेट चाय या कॉफी पीने से हार्मोनल बैलेंस बिगड़ सकता है? खासतौर पर महिलाओं में इसका असर पीरियड्स, थायरॉयड, स्ट्रेस और वजन तक पर पड़ सकता है.

महिलाओं का हार्मोन सिस्टम पुरुषों की तुलना में ज्यादा संवेदनशील होता है. एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, कॉर्टिसोल और इंसुलिन जैसे हार्मोन आपस में संतुलन बनाकर शरीर को हेल्दी रखते हैं. सुबह के समय शरीर प्राकृतिक रूप से रीसेट मोड में होता है. अगर इसी समय तेज कैफीन शरीर में जाती है, तो यह हार्मोनल सिस्टम को बिगाड़ सकती है.

खाली पेट चाय या कॉफी क्यों नुकसानदायक हो सकती है? | Why Can Drinking tea or Coffee on an Empty Stomach be Harmful?

1. कॉर्टिसोल हार्मोन पर असर

सुबह 6 से 8 बजे के बीच शरीर में कॉर्टिसोल (स्ट्रेस हार्मोन) नेचुरली बढ़ा हुआ होता है. खाली पेट चाय या कॉफी पीने से कॉर्टिसोल और ज्यादा बढ़ सकता है, जिससे बेचैनी, घबराहट, चिड़चिड़ापन और हार्मोनल असंतुलन की समस्या हो सकती है.

2. पीरियड्स और PMS की परेशानी

कैफीन एस्ट्रोजन के संतुलन को बिगाड़ सकती है. इसका असर यह होता है कि पीरियड्स अनियमित हो सकते हैं, पेट दर्द, मूड स्विंग्स और ब्लोटिंग जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं.

3. पेट और आंतों पर बुरा प्रभाव

खाली पेट चाय या कॉफी पीने से एसिडिटी, गैस और जलन की समस्या होती है. जब पाचन ठीक नहीं रहता, तो हार्मोनल बैलेंस भी धीरे-धीरे बिगड़ने लगता है.

4. वजन बढ़ने का रिस्क

हार्मोनल गड़बड़ी का सीधा संबंध वजन से है. लंबे समय तक गलत सुबह की आदतें मेटाबॉलिज्म को स्लो कर सकती हैं, जिससे वजन बढ़ना आसान हो जाता है.

महिलाओं को सुबह खाली पेट क्या पीना चाहिए? | What should women drink on an empty stomach in the morning?

1. गुनगुना पानी

सुबह उठते ही 1-2 गिलास गुनगुना पानी पीना सबसे आसान और सुरक्षित विकल्प है. यह शरीर को डिटॉक्स करता है, पाचन सुधारता है और हार्मोन्स को धीरे-धीरे एक्टिव करता है.

2. जीरा पानी

रात में एक चम्मच जीरा भिगोकर सुबह उसका पानी पीने से इंसुलिन बैलेंस रहता है. यह पीरियड्स की अनियमितता और पेट की समस्याओं में भी मदद करता है.

3. सौंफ पानी

सौंफ में फाइटोएस्ट्रोजन होता है, जो महिलाओं के हार्मोन के लिए फायदेमंद माना जाता है. यह ब्लोटिंग और हार्मोनल एक्ने में भी राहत दे सकता है.

4. नारियल पानी

नारियल पानी इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर होता है. यह थायरॉयड और एड्रिनल हार्मोन सपोर्ट के लिए अच्छा माना जाता है. इसलिए सुबह नारियल पानी पीना चाहिए.

5. हल्का नाश्ता और फिर चाय/कॉफी

अगर आप चाय या कॉफी छोड़ नहीं सकतीं, तो पहले कुछ हल्का खाएं जैसे भीगा बादाम, फल या दलिया और उसके 30-45 मिनट बाद चाय या कॉफी लें.

सही आदत बैलेंस हार्मोन

सुबह की एक छोटी-सी आदत आपके पूरे हार्मोन सिस्टम को प्रभावित कर सकती है. महिलाओं के लिए जरूरी है कि वे शरीर के संकेतों को समझें और कैफीन को खाली पेट लेने से बचें. गुनगुना पानी या हर्बल ड्रिंक से दिन की शुरुआत करने से न सिर्फ हार्मोन बैलेंस रहते हैं, बल्कि त्वचा, वजन और मानसिक सेहत भी बेहतर रहती है.

ध्यान रखें: हर शरीर अलग होता है. अगर आपको थायरॉयड, PCOS या हार्मोन से जुड़ी कोई समस्या है, तो किसी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

