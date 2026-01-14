विज्ञापन
बिना चाय और कॉफी के नहीं होती दिन की शुरुआत? डॉक्टर ने बताया खाली पेट चाय या कॉफी पीना क्यों है खतरनाक

Side Effects of Drinking Tea/Coffee on an Empty Stomach: बे समय तक ऐसा करने से पेट, दिमाग, हार्मोन और मेटाबॉलिज्म पर बुरा असर पड़ सकता है. चलिए डॉक्टर डॉ. शुभम वत्स्या से जानते हैं खाली पेट चाय या कॉफी पीने से क्या बड़े नुकसान हो सकते हैं. 

Is it bad to drink tea or coffee on an empty stomach?

Side Effects of Drinking Tea/Coffee on an Empty Stomach: कई लोगों के दिन की शुरुआत चाय या कॉफी की चुस्की के बिना नहीं है. बहुत से लोगों को ऐसा लगता है खाली पेट चाय या कॉफी पीने से एनर्जेटिक फ़ील करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं? आपकी यह आदत शरीर पर क्या बुरा प्रभाव डालस सकती है. लंबे समय तक ऐसा करने से पेट, दिमाग, हार्मोन और मेटाबॉलिज्म पर बुरा असर पड़ सकता है. चलिए डॉक्टर डॉ. शुभम वत्स्या से जानते हैं खाली पेट चाय या कॉफी पीने से क्या बड़े नुकसान हो सकते हैं. 

खाली पेट चाय/कॉफी पीने के क्या नुकसान हैं?

एसिडिटी: चाय और कॉफी में कैफीन की ज्यादा मात्रा पाई जाती है, जो पेट में एसिड की मात्रा को बढ़ा सकती है. ऐसे में अगर आप खाली पेट चाय या कॉफी पीते हैं तो यह एसिड पेट की परत को नुकसान पहुंचा सकता है, जिससे एसिडिटी, सीने में जलन और पेट में दर्द जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

आयरन: चाय में पाया जाने वाला टैनिन और कॉफी में मौजूद शरीर में आयरन और अन्य मिनरल्स के अवशोषण को रोक सकते हैं, जिससे शरीर में आयरन की कमी का सामना करना पड़ सकता है. अगर आपके दिन की शुरुआत एक कप कॉफी या चाय के साथ हो रही है, तो आज से बदल लें अपनी यह आदत.

चाय या कॉफी पीने का सही समय क्या है?

डॉक्टर डॉ. शुभम वत्स्या के अनुसार सुबह ब्रेकफास्ट करने के कम से कम आधे घंटे बाद चाय या कॉफी का सेवन चाहिए. 

खाली पेट चाय या कॉफी पीने के और क्या नुकसान हैं?

ब्लड शुगर: खाली पेट चाय या कॉफी पीने से ब्लड शुगर लेवल अचानक बढ़ या घट सकता है, जिससे कमजोरी, चक्कर आना और ध्यान न लगने जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. इसलिए डायबिटीज के मरीजों को भूलकर भी खाली पेट चाय नई पीनी चाहिए.

घबराहट: खाली पेट कैफीन का सेवन करने से घबराहट, हाथ कांपना, दिल की धड़कन तेज होना और बेचैनी जैसी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

