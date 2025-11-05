विज्ञापन
सुबह खाली पेट 15 दिन तक लगातार गुनगुना पानी पीने के हैं क्या फायदे?

बस 15 दिन तक यह आदत अपनाकर देखें, आपको अपने शरीर और एनर्जी लेवल में साफ फर्क दिखाई देगा. यह सबसे आसान और सस्ता हेल्थ टिप है.

गुनगुना पानी पीने से आपकी आंतों (Intestines) में जमा टॉक्सिन्स (गंदगी) आसानी से बाहर निकल जाते हैं.

Luke warm water health benefits : अगर आप अपनी सेहत को एकदम सही रखना चाहते हैं, तो सुबह उठते ही सबसे पहला काम गुनगुना पानी पीने का करिए. यह सलाह आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप 15 दिन तक रोजाना सुबह खाली पेट बस एक गिलास गुनगुना पानी पी लें, तो आपके शरीर में क्या-क्या गजब के बदलाव आ सकते हैं? अगर नहीं तो आज के इस आर्टिकल में आपको पता चल जाएगा...

सुबह खाली पेट गुनगुना पानी पीने के फायदे | basi muh garam pani pine ke fayde

पेट होगा एकदम साफ | Detoxification

गुनगुना पानी पीने से आपकी आंतों (Intestines) में जमा टॉक्सिन्स (गंदगी) आसानी से बाहर निकल जाते हैं. यह पेट की गंदगी को साफ करता है, जिससे कब्ज (Constipation) की समस्या दूर होती है. 15 दिन में ही आपका पेट एकदम हल्का और साफ महसूस होने लगेगा.

वजन घटाने में मदद | Weight Loss

गुनगुना पानी पीने से शरीर का मेटाबॉलिज्म (Metabolism) थोड़ा तेज हो जाता है. इसका मतलब है कि शरीर फैट को जल्दी बर्न (How to burn fat fast) करने लगता है. यह पेट भरा हुआ महसूस कराता है, जिससे आप फालतू खाने से बचते हैं. वजन कम करने की आपकी कोशिश में यह आदत एक बड़ा बूस्ट देती है.

ब्लड सर्कुलेशन सुधारे | improve blood circulation

गर्म पानी से शरीर में खून का बहाव (Blood Circulation) बेहतर होता है. इससे शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन सही से पहुंचती है, जिससे आप पूरे दिन एनर्जेटिक महसूस करते हैं और स्किन (Glowing skin) भी ग्लो करती है.

दर्द से राहत | Pain relief

पीरियड्स के दौरान या शरीर में किसी भी तरह के ऐंठन (Cramps) वाले दर्द में गुनगुना पानी पीना बहुत आराम देता है. यह मांसपेशियों को ढीला करता है और दर्द को कम करने में मदद करता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

