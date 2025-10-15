विज्ञापन
Diwali Aur Dry Fruits: असली काजू की पहचान कैसे करें? काजू खाने के फायदे और नुकसान, जानें एक दिन में कितने खाएं?

Asli Kaju Ki Pehchan Kaise Kare: अब सवाल ये उठता है कि असली काजू की पहचान कैसे करें? जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए.

Diwali Aur Dry Fruits: असली काजू की पहचान कैसे करें? काजू खाने के फायदे और नुकसान, जानें एक दिन में कितने खाएं?
कैसे पता चलेगा कि काजू नकली हैं?

Asli Kaju Ki Pehchan Kaise Kare: दीवाली पर मिठाइयों की शान बिना काजू के अधूरी लगती है, फिर चाहे, वो काजू कतली हो या काजू रोल या फिर काजू पिस्ता बर्फी. यही वजह है कि इस समय काजू की कीमत भी बढ़ जाती है और बाजार में मिलावटी काजू आने लगते हैं. अक्सर लोग दिखने में सुंदर और सफेद काजू खरीद लेते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि वे असली हैं या नकली, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि असली काजू की पहचान कैसे करें? जानने के लिए स्टोरी में बने रहिए.

काजू की क्वालिटी कैसे चेक करें?

​​​​​असली काजू का रंग हल्का क्रीम या ऑफ-व्हाइट होता है. अगर काजू का रंग ज्यादा सफेद या ज्यादा पीला है, तो वह नकली हो सकता है. इसलिए ऐसा काजू लेने से बचें. असली काजू में हल्की खुशबू आती है. अगर उसमें तेल या किसी परफ्यूम जैसी खुशबू आती है, तो समझ जाएं वह पुराना या मिलावटी हो सकता है. असली काजू का स्वाद हल्का मीठा और तेल वाला होता है, जबकि नकली काजू का स्वाद कड़वा होता है. आप असली और नकली काजू की पहचान स्वाद से भी कर सकते हैं.

1 दिन में कितना बादाम खाना चाहिए?

एक दिन में आप 4 से 5 काजू का सेवन कर सकते हैं. अगर आप इससे ज्यादा खाते हैं तो सेहत को फायदा की जगह नुकसान पहुंच सकता है.

काजू के फायदे:

पाचन: काजू फाइबर का बेहतरीन सोर्स है, जो पाचन के लिए फायदेमंद है. पेट से जुड़ी दिक्कतों से राहत पाने के लिए काजू का सेवन किया जा सकता है.

हड्डियां: काजू में कैल्शियम की मात्रा अच्छी पाई जाती है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मददगार है. हड्डियों की हेल्थ के लिए इसका सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है.

काजू के नुकसान:

किडनी स्टोन: काजू में ऑक्सालेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है. जो किडनी में स्टोन का खतरा बढ़ा सकता हैं. इसलिए किडनी से जुड़ी समस्या से पीड़ित लोगों को काजू का सेवन कम करना चाहिए.

वजन: काजू में कैलोरी ज्यादा होती है. ऐसे में अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो काजू का सेवन सीमित मात्रा में ही करें, क्योंकि ये आपके बढ़ते वजन का कारण बन सकता है. 

